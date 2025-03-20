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新鮮食材+原型食物 癌友吃出好營養

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
營養攝取是抗癌關鍵，癌友飲食以新鮮食材、原型食物為主。圖／123RF
營養攝取是抗癌關鍵，癌友飲食以新鮮食材、原型食物為主。圖／123RF

營養攝取是抗癌關鍵，但是「吃」對癌友來說並不簡單，食欲不振、味覺改變，或與照顧者意見相左都會影響進食，導致營養攝取不足、影響治療。營養師劉怡里建議，癌友飲食以新鮮食材、原型食物為主，掌握3大飲食原則，留意飲食禁忌，即可幫助癌友吃出好營養、吃出好心情。

癌友的BMI應盡量維持在22到24之間，體重下降5%是警訊。劉怡里說，若食欲不振吃不下，可讓癌友選擇喜歡的食物，像冰淇淋、奶酪、豆花皆可；也可考慮癌友專用的營養補充品，但保健食品建議避免單一成分高劑量，以免影響到西醫治療。

癌友飲食3大原則

1.六大類食物均衡攝取：癌症治療過程極需要足夠營養，以免形成「惡病質」，造成身體更大威脅。癌友應均衡攝取六大類食物，包含全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類。

2.熱量充足：每公斤體重應攝取35到40大卡熱量，例如70公斤的人，一天所需熱量是2450到2800大卡。

3.高蛋白質：每公斤體重攝取1.5克蛋白質，例如70公斤的人，一天所需總蛋白質就是105克。扣除澱粉中的蛋白質後，一半應來自高生物價的動物性蛋白質，以補充鐵質、維生素B12。

留意飲食3禁忌

1.避免生食：癌友治療期間會避免生食，但往往會忽略生機飲食、山泉水、蜂膠、蜂蜜、手搖杯冰塊、未包裝的冰品、不熟的牛肉等也不可食用。

2.注意食材衛生：存放熟食應高於60℃，冰食低於4℃，復熱食用要100℃。

3.避開含酒餐點：食補多會含酒，但酒精會破壞身體細胞，造成發炎反應，降低免疫力；若食物含有中藥材，則應諮詢合格中醫師及確認來源。

破解3大迷思

1.罹癌不能吃豆類：不少人以為豆類含大量荷爾蒙，其實食物中的吸收量不足以影響體內荷爾蒙，且豆類是優質植物性蛋白質，可放心食用。

2.傳說鴨肉、紅肉比較毒：其實這兩種肉類富含鐵質，食用可以補充體力。

3.不能喝咖啡和茶：其實都可以喝，但全素者易缺鈣和鐵，咖啡和茶會影響鈣和鐵的吸收，必須餐後一小時再喝。

食欲不振3對策

1.少量多餐，每兩小時進食一次，供給高熱量高蛋白的正餐和點心。

2.餐前吃點酸味食物開胃，例如酸梅汁、洛神汁、果醋，如果化療期間口腔黏膜破損則不宜。

3.先進食固體食物，再補充液體，以免影響食量。

全素癌友飲食建議

吃全素癌友易缺乏維生素與微量元素，可按照以下建議補充。

1.維生素B12：多攝取菇類，海帶、紫菜等藻類食物。

2.維生素D：可從乾香菇攝取，多曬太陽。

3.鐵質：多攝取莧菜、紅鳳菜、菠菜、黑芝麻等，餐後可補充維生素C含量高的水果，增加植物性鐵的吸收。

4.鈣質：多食用芥藍菜、花椰菜、羽衣甘藍高鈣蔬菜，以及板豆腐、豆干、凍豆腐等。

5.鋅：每天補充堅果。

6.Omega-3：可攝取核桃、亞麻子等堅果種子轉換而成。

營造舒適用餐環境

為癌友準備餐食，應避免打成泥狀影響食欲，劉怡里建議，應盡可能營造舒適的用餐環境，例如漂亮的擺盤、輕鬆的氣氛，用餐時別強迫吃完食物，當沒有胃口時，讓癌友選擇自己喜歡的食物。保持愉快心情，陪伴癌友吃出好營養。

聯合報將於4月12日、13日舉辦「2025癌症論壇暨工作坊」，13日「癌症照顧工作坊」由營養師劉怡里傳授癌友如何掌握飲食原則，吃出好營養、吃得健康。

「2025癌症論壇暨工作坊：精準抗癌 暖心陪伴」，於4月12日、13日登場。圖／聯合報健康事業部提供
「2025癌症論壇暨工作坊：精準抗癌 暖心陪伴」，於4月12日、13日登場。圖／聯合報健康事業部提供

2025癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」

論壇時間：

●4月12日(六)9時至16時(8時30分開放入場)

●4月13日(日)9時至12時(8時30分開放入場)

地點：政大公企中心A2國際會議中心（台北市大安區金華街187號2樓）

免費報名

工作坊時間：

●4月13日(日)14時至16時(兩場擇一參加，13時30分開放入場)

1.【癌友吃出好營養】政大公企中心 A939會議教室

2.【癌後運動處方 有動「5」保庇】政大公企中心 A937會議教室

每場報名費100元

報名：02-8692-5588轉5616、2622

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