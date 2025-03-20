健康你我他／用AI製早安圖 淺嘗即可

剛有智慧型手機時，每天在LINE群組看到各式各樣的早安圖，興奮得像逛大觀園的劉姥姥。碰到喜慶節日，也應景地從其中挑幾張喜歡的圖案，轉發給不同群組的朋友，與其同樂。

隨著時間流逝，我對早安圖的新鮮感逐漸消失，手機因存大量圖片造成容量變小，反應愈來愈慢，看到早安圖刪無赦。此外，有些以公告訊息為主的群組，擔心被早安圖洗版，明文規定：「請勿於本群組中張貼早安圖」。

有一天我想「何不自己創作早安圖呢？」為此，特別央求資訊處理功力高強的學弟，教我製作早安圖。他耐心地點開小畫家，找出一張圖片貼了上去，再在其上寫字，就完成了。隨後，他鼓勵我「很簡單吧？像學姊這麼冰雪聰明的人，肯定一點就通。」回家後，我如法炮製，找出一張過去拍攝的照片，在上面寫上我喜歡且應景的詩詞，生平第一張早安圖就完成了。

前陣子市議員到里辦公室教樂齡的里民簡單運用Microsoft AI CoPilot的功能。最近看到三月健康你我他的每月徵文主題，心想何不使用CoPilot幫我做一張早安圖呢？用嘴一說，一溜煙的工夫就做好了。不得不讚嘆科技進步日新月異。當然，如果求精美，還是要花時間下指令慢慢修改，不過，因為沒有付費，只能將就。

熱愛文字的我，決定早安圖淺嘗即可。