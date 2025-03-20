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連續血糖監控 資深糖友半年達標也變瘦

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
連續血糖監測，更能幫助民眾即時了解血糖變化。本報資料照片
連續血糖監測，更能幫助民眾即時了解血糖變化。本報資料照片

長期處於高血糖狀態，會對全身器官造成慢性傷害，可能誘發多種併發症。57歲張先生服用糖尿病藥物十多年，近期血糖控制不佳，飲食衛教成效不彰，經使用連續血糖機監控血糖，每3個月回診一次，半年後，他的糖化血紅素順利從8.8%降至6.9%，達到治療目標，體重減了7公斤，終於能開心地穿上勁裝，神采飛揚。

糖尿病典型症狀是吃多、喝多、尿多和體重下降，可能出現身體黏膜發炎、傷口不易好、手麻腳麻、腹瀉、視力差、生殖器發炎等症狀。榮新診所副院長康宏銘表示，血糖控制不佳影響大，若長期處於高血糖狀態，會對全身器官造成慢性傷害，可能誘發腦血管病變、心血管疾病、視網膜病變、腎臟病變、神經病變、免疫力降低、周邊血管病變等併發症，糖尿病患應積極控制血糖。

康宏銘說，糖化血紅素是測最近3個月血液中葡萄糖的濃度，但糖化血紅素的個人差異大，一位血糖平穩的人，和一位血糖高低落差大的人，可能平均之後糖化血紅素的數值一樣。評估血糖控制好壞，可參考平時的血糖測量紀錄，以及抽血檢驗的糖化血紅素數值。

血糖監測方式，康宏銘說，傳統居家型的單點測量無法顯示整天的血糖變化；連續血糖機的操作，則可提供血糖變化曲線，再配合個人飲食內容、運動與生活型態來解讀，能更清楚每個人獨特的胰島素分泌生理，患者也可學習認識自己的身體、了解各種食物的特性及對血糖的影響，除了讓血糖波動減少，狀態變得更加穩定，也有助於醫師用藥的調整。

康宏銘提醒，糖尿病患不論是用何種方式記錄血糖，仍須定期回診，與醫師密切合作，了解監測數值的意義，切勿任意調整藥物，才能降低併發症發生的可能。

糖尿病 醫師

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