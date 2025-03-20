乳癌免疫治療 上半年可望給付

乳癌是國內發生率最高癌症之一，病友急需藥物健保給付減輕負擔，健保署長石崇良說，健保已給付多項乳癌治療藥物，包括15種化療藥物、16種標靶藥物、3種免疫調節劑等；目前剩下癌症免疫製劑一項缺口，今年上半年將採全適應症給付，即納入乳癌、肺癌及大腸癌3項免疫治療適應症，下半年則預計推出乳癌論質計酬方案，盼降低乳癌死亡率。

石崇良指出，每年接受治療乳癌病人數達18萬人，隨乳癌新藥不斷發展、治療模式改變，健保署已開始給付次世代基因定序（NGS）幫助診斷，近期更投入17億元預算擴增給付，其中包括6項乳癌用藥，近7千名病友受惠，同時根據國際癌症治療指引NCCN，將證據力最強藥物納入給付。

「乳癌用藥『還差一味』免疫治療給付。」石崇良表示，健保署擬將乳癌、肺癌、大腸直腸癌治療免疫治療納入給付，預計下半年從乳癌開始推動癌症論質計酬計畫，降低乳癌死亡率，延長患者存活。他也呼籲，民眾可藉公費癌症篩檢，早期診斷、早期治療。

HER2乳癌惡性度最高，今年2月起健保給付新型ADC藥物，用於轉移性HER2陽性乳癌第二線治療。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，每年將為病友節省藥費146萬元，減輕治療的經濟負擔，預計每年可幫助1172名乳癌病人，象徵治療的突破，也表示健保給付逐步與國際治療指引接軌。

台北榮總副院長曾令民說，ADC藥物機轉是利用標靶藥物特性，將化療藥物帶入癌細胞，再釋放藥物將其毒殺。常見副作用，包括惡心、嘔吐、疲倦、白血球低下、貧血等，嚴重副作用發生率較少，建議病友依照醫囑服藥，與醫療團隊密切聯繫，確保治療順利。