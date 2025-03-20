聽新聞
0:00 / 0:00

乳癌免疫治療 上半年可望給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

乳癌是國內發生率最高癌症之一，病友急需藥物健保給付減輕負擔，健保署長石崇良說，健保已給付多項乳癌治療藥物，包括15種化療藥物、16種標靶藥物、3種免疫調節劑等；目前剩下癌症免疫製劑一項缺口，今年上半年將採全適應症給付，即納入乳癌、肺癌及大腸癌3項免疫治療適應症，下半年則預計推出乳癌論質計酬方案，盼降低乳癌死亡率。

石崇良指出，每年接受治療乳癌病人數達18萬人，隨乳癌新藥不斷發展、治療模式改變，健保署已開始給付次世代基因定序（NGS）幫助診斷，近期更投入17億元預算擴增給付，其中包括6項乳癌用藥，近7千名病友受惠，同時根據國際癌症治療指引NCCN，將證據力最強藥物納入給付。

「乳癌用藥『還差一味』免疫治療給付。」石崇良表示，健保署擬將乳癌、肺癌、大腸直腸癌治療免疫治療納入給付，預計下半年從乳癌開始推動癌症論質計酬計畫，降低乳癌死亡率，延長患者存活。他也呼籲，民眾可藉公費癌症篩檢，早期診斷、早期治療。

HER2乳癌惡性度最高，今年2月起健保給付新型ADC藥物，用於轉移性HER2陽性乳癌第二線治療。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，每年將為病友節省藥費146萬元，減輕治療的經濟負擔，預計每年可幫助1172名乳癌病人，象徵治療的突破，也表示健保給付逐步與國際治療指引接軌。

台北榮總副院長曾令民說，ADC藥物機轉是利用標靶藥物特性，將化療藥物帶入癌細胞，再釋放藥物將其毒殺。常見副作用，包括惡心、嘔吐、疲倦、白血球低下、貧血等，嚴重副作用發生率較少，建議病友依照醫囑服藥，與醫療團隊密切聯繫，確保治療順利。

乳癌 健保署 癌症治療

延伸閱讀

罕病患憂淪醫療人球 健保署長石崇良曝最貴部分已保障

乳癌發生率全癌別最高 免疫治療給付今年上半年有希望

百億菸捐進走私販口袋？邱泰源備詢語塞 陳瑩酸：真正要哭的是石崇良

健保加碼40億 急診觀察床護理費調升6成 並增列診察費

相關新聞

80歲免巴氏量表聘請外籍看護 拚7月底前上路

立法院去年底通過就服法第四十六條修正案，開放八十歲以上長者，或七十至七十九歲罹患癌症二期以上者，免巴氏量表可聘請外籍看護...

關捷挺固立誇大療效 重罰逾千萬、代言人郭子乾罰216萬

由藝人郭子乾所代言的Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立因廣告內容誇大不實，遭重罰一一二四萬元，名列一一三年度十大違規食藥廣告之首，代言...

名醫代言益生菌宣稱療效 腎臟醫學會斥同業「健康詐騙」

服用益生菌，可改善腎臟纖維化？某腎臟科名醫代言「活化勝」益生菌惹議，該產品也名列去年十大違規食藥產品排行榜，台灣腎臟醫學...

冷眼集／把罰金當廣告費 業者不痛不癢

「腎臟病患吃了六個月，腎功能好轉」，加上名醫代言，讓某益生菌產品熱銷，盡管開罰三百多萬元，廠商早已荷包滿滿。廣告違規罰金...

連鎖鍋物店試營運 爆食物中毒

馬辣餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛鍋物」本月15日進駐宜蘭羅東鎮試營運，宜蘭縣衛生局接獲15名患者通報疑似食物中毒案，出現...

逾百名旅客滯留福岡 華航班機疑有異常無法起飛

華航CI116航班原定今下午4時25分從桃園機場飛往福岡，但疑似飛機有問題無法起飛，而福岡也有批旅客要等搭該班機返台，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。