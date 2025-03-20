連鎖鍋物店試營運 爆食物中毒

馬辣餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛鍋物」本月15日進駐宜蘭羅東鎮試營運，宜蘭縣衛生局接獲15名患者通報疑似食物中毒案，出現上吐下瀉症狀，要求業者暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失，勒令改善。

業者公告指出，向來重視顧客用餐體驗，對於食品安全及同仁作業均有高標準規範，除同仁均定期健檢外，所有食材也備有合格檢驗證明，以維護顧客用餐安全，昨起預防性自主停業並全面環境清消。

這家店標榜和牛上等肉品，開幕吸引許多人嘗鮮，民眾前天在臉書留言「我們一家大小共9位去吃晚餐，朋友一家是隔天週日吃午餐，陸續出現上吐下瀉，輕則是乾嘔肚子不舒服，重則是又吐又拉」。

底下紛紛跳出許多人留言，有人說周六去吃、有人是周日去吃，結果都是上吐下瀉。

衛生局表示，用餐時間集中於3月15日至16日，通報人數15人，有3人就醫均已返家休息。派員至餐飲場所調查，要求業者暫停營業，並發現冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋等2項衛生缺失，開出限期改善通知書。待檢驗結果出爐後綜合研判，如果屬於食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法，開罰6萬元以上罰鍰。