聽新聞
0:00 / 0:00

連鎖鍋物店試營運 爆食物中毒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
「涮樂和牛鍋物」最近進駐宜蘭羅東鎮，縣衛生局接獲15名患者通報疑似食物中毒，要求暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失。圖／宜蘭衛生局提供
「涮樂和牛鍋物」最近進駐宜蘭羅東鎮，縣衛生局接獲15名患者通報疑似食物中毒，要求暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失。圖／宜蘭衛生局提供

馬辣餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛鍋物」本月15日進駐宜蘭羅東鎮試營運，宜蘭縣衛生局接獲15名患者通報疑似食物中毒案，出現上吐下瀉症狀，要求業者暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失，勒令改善。

業者公告指出，向來重視顧客用餐體驗，對於食品安全及同仁作業均有高標準規範，除同仁均定期健檢外，所有食材也備有合格檢驗證明，以維護顧客用餐安全，昨起預防性自主停業並全面環境清消。

這家店標榜和牛上等肉品，開幕吸引許多人嘗鮮，民眾前天在臉書留言「我們一家大小共9位去吃晚餐，朋友一家是隔天週日吃午餐，陸續出現上吐下瀉，輕則是乾嘔肚子不舒服，重則是又吐又拉」。

底下紛紛跳出許多人留言，有人說周六去吃、有人是周日去吃，結果都是上吐下瀉。

衛生局表示，用餐時間集中於3月15日至16日，通報人數15人，有3人就醫均已返家休息。派員至餐飲場所調查，要求業者暫停營業，並發現冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋等2項衛生缺失，開出限期改善通知書。待檢驗結果出爐後綜合研判，如果屬於食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法，開罰6萬元以上罰鍰。

衛生局 食材 食物中毒

延伸閱讀

NBA／海景第一排觀戰爆吐使比賽中斷 知名男星：有吐就會贏

廚房海綿細菌量竟與糞便相當！專家建議不如改用它

越喝越淡？石二鍋1經典湯底被質疑走味 店員出面解釋了

日本頻傳諾羅案…便當中毒1死逾300人不適 百人吃草莓大福腹瀉

相關新聞

80歲免巴氏量表聘請外籍看護 拚7月底前上路

立法院去年底通過就服法第四十六條修正案，開放八十歲以上長者，或七十至七十九歲罹患癌症二期以上者，免巴氏量表可聘請外籍看護...

關捷挺固立誇大療效 重罰逾千萬、代言人郭子乾罰216萬

由藝人郭子乾所代言的Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立因廣告內容誇大不實，遭重罰一一二四萬元，名列一一三年度十大違規食藥廣告之首，代言...

名醫代言益生菌宣稱療效 腎臟醫學會斥同業「健康詐騙」

服用益生菌，可改善腎臟纖維化？某腎臟科名醫代言「活化勝」益生菌惹議，該產品也名列去年十大違規食藥產品排行榜，台灣腎臟醫學...

冷眼集／把罰金當廣告費 業者不痛不癢

「腎臟病患吃了六個月，腎功能好轉」，加上名醫代言，讓某益生菌產品熱銷，盡管開罰三百多萬元，廠商早已荷包滿滿。廣告違規罰金...

連鎖鍋物店試營運 爆食物中毒

馬辣餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛鍋物」本月15日進駐宜蘭羅東鎮試營運，宜蘭縣衛生局接獲15名患者通報疑似食物中毒案，出現...

逾百名旅客滯留福岡 華航班機疑有異常無法起飛

華航CI116航班原定今下午4時25分從桃園機場飛往福岡，但疑似飛機有問題無法起飛，而福岡也有批旅客要等搭該班機返台，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。