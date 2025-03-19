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獻身偏鄉醫療30年 恆基眼科醫師陳雲址逝世

中央社／ 屏東縣19日電

恆春基督教醫院90歲眼科醫師陳雲址15日逝世。他開設恆春第一個眼科門診，獻身偏鄉醫療30年。恆基表示，陳雲址鞠躬盡瘁，盼更多醫護人員追隨其精神，加入守護偏鄉行列。

陳雲址90歲仍在行醫，直到今年2月恆基才公告他病假停診。恆基證實，陳雲址已在3月15日逝世。

恆基董事長劉伯恩今天接受中央社記者電訪表示，當年牽線陳雲址加入恆基，「不曉得從美國回來的大醫師能否適應恆春」，想不到一服務就是30年。即便他在美國的兒孫百般催促他搬回，陳雲址也始終放不下恆春，不但服務到最後一刻，去年獲「蔡萬才台灣貢獻獎」獎金新台幣1000萬元，也全數捐給恆基，可說是鞠躬盡瘁。

劉伯恩說，陳雲址心繫減少城鄉差距，在恆春當地也曾參與行政院勞工委員會衛生研究所「洋蔥作業人員角膜感染研究」計畫，協助找出導致洋蔥工人角膜潰爛的病菌，有效預防洋蔥工人失明危機。恆基將繼續為偏鄉醫療努力，也希望更多醫護人員追隨其精神，加入守護偏鄉行列，未來擬於院中設「雲址廳」紀念他。

陳雲址曾跟中央社記者分享，選擇在恆春行醫的契機是，「想找一個沒有眼科的偏鄉地區，把自己最後的價值奉獻出來。」

陳雲址1968年在台北市開設「信望愛眼科診所」，服務態度親切、診所熱門。不過因診療工作繁重，55歲時患猛爆性肝炎，因而萌生退意，轉往美國休養。他本有在美國安享晚年打算，卻不甘就此退休，1993年再度回到台灣。

陳雲址回台後，花了1年時間走遍台灣偏遠地區，走到台灣尾恆春才發現，恆春半島竟沒有眼科醫師，於是在1994年決定落腳恆基，成為院內固定門診眼科醫師，照顧台灣尾居民，轉眼就是30年光陰，院內習慣親切稱他為「老爹」。

陳雲址的加入不僅讓恆基有了眼科門診，也是恆春第一個眼科門診，在恆基30多年來，陳雲址不但數度接任院長職務，更曾自掏腰包捐錢給醫院買手術顯微鏡，並每週深入山地無醫療地巡迴醫療。他在2000年獲選為第10屆醫療奉獻獎得主，並在去年獲第5屆「蔡萬才台灣貢獻獎」特別獎。

偏鄉 恆春 醫師

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