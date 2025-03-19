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Nurabot助護理師減少三成工時 今年台中榮總正式上工

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台中榮總護理部副主任劉淑芳（左4）與同仁前往美國GTC大會，介紹台中榮總和鴻海集團共同開發之AI護理機器人「Nurabot」。圖／台中榮總提供
台中榮總護理部副主任劉淑芳（左4）與同仁前往美國GTC大會，介紹台中榮總和鴻海集團共同開發之AI護理機器人「Nurabot」。圖／台中榮總提供

2025輝達年度ＧＴＣ（Nvidia GPU Technology Conference）大會美西時間十八日登場，AI護理機器人「Nurabot」首度亮相。「Nurabot」採用台中榮總數據並結合鴻海技術，可協助護理師執行日常重複性工作，包括病房檢體運送、藥物配送及病房導引等，估計可減少護理工時達三成，預計今年就可在台中榮總正式登場。

輝達ＧＴＣ在美國加州聖荷西舉行，台中榮總護理部副主任劉淑芳與同仁一同在大會上介紹「Nurabot」，護理工作複雜且辛苦，考量醫院病房的環境複雜且特殊，以及運送檢體、藥物的安全性，「Nurabot」特別開發多模態識別、語音互動及環境交互強化學習等功能。

台中榮總院長傅雲慶表示，國內醫療體系護理人力短缺，挑戰嚴峻，除了透過福利政策留才，醫院也致力研發，以減輕護理工作負擔。台中榮總為全球百大智慧醫院，過去在名譽院長陳適安協助指導下，護理部於2024年7月與鴻海集團展開合作共同開發AI護理機器人。

為了開發AI護理機器人，台中榮總護理部統整近百名第一線護理師意見，發現運送檢體、藥物及引導民眾等工作占據每班護理師2至3小時，若有機器人協助，將大幅改善護理效率。台中榮總提出需求後，鴻海利用技術協助，雙方合作無間，成功研發「Nurabot」。

台中榮總表示，期待「Nurabot」加入，更精準優化護理的工作品質，預計最快今年度Nurabot就會正式加入台中榮總護理部陣容。GTC會場同步播放「Nurabot」影音介紹，相關影片也上架至輝達GTC大會網站，讓全球共享台灣這項創新醫療科技資訊。

2025輝達年度ＧＴＣ大會美西時間十八日登場，台中榮總和鴻海集團共同開發的AI護理機器人「Nurabot」於會中亮相。圖／台中榮總提供
2025輝達年度ＧＴＣ大會美西時間十八日登場，台中榮總和鴻海集團共同開發的AI護理機器人「Nurabot」於會中亮相。圖／台中榮總提供

台中榮總 護理師

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