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逾百名旅客滯留福岡 華航班機疑有異常無法起飛
華航CI116航班原定今下午4時25分從桃園機場飛往福岡，但疑似飛機有問題無法起飛，而福岡也有批旅客要等搭該班機返台，造成今日無法回國，上百名旅客受到影響。華航表示，華航19日CI116／CI117桃園往返福岡航班延後起飛，已先安排旅客住宿旅館休息及用餐。
據了解，華航CI116航班原預定今下午4時25分從桃園機場起飛、晚間7時30分抵達福岡，但疑似因飛機有問題無法起飛；而該班機原定飛抵福岡後，晚間8時35分再飛回台灣，預計晚間10時20分抵達桃園機場，但因延後起飛，導致福岡有一批旅客滯留，今天無法返台。
華航表示，由於機務作業及考量福岡機場宵禁限制，為確保飛行安全，華航19日CI116／CI117桃園往返福岡航班延後起飛，已先安排旅客住宿旅館休息及用餐，造成不便之處，感謝旅客的諒解。
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