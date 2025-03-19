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冷氣團、輻射冷卻「低溫僅6度」下周暖如夏高溫上看31度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，明天西半部的竹苗恐出現6度以下低溫。記者林伯東／攝影
強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，明天西半部的竹苗恐出現6度以下低溫。記者林伯東／攝影

強烈大陸冷氣團持續發威，並持續影響到明天清晨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，強烈冷氣團加上輻射冷卻影響，西半部的竹苗恐出現6度以下低溫，明天白天起氣溫將逐日回升，但周六前仍有輻射冷卻影響，日夜溫差大，下周二、下周三南部高溫上看31度，感受溫暖微熱。

劉沛滕說，強烈大陸冷氣團預計影響到明（20日）清晨，西半部輻射冷卻作用明顯，台南以北、宜蘭需留意低溫，預估新竹、苗栗可能出現局部6度或以下低溫，稍早氣象署也發布低溫特報提醒民眾。

周四白天起冷空氣開始減弱，氣溫逐日回升，未來一周天氣較為穩定，僅花東、恆春半島周六前有零星降雨，其他地區天氣穩定，但受到輻射冷卻影響，日夜溫差大，明晚仍有局部10度以下低溫，周六前有少部分輻射冷卻影響。

周四白天起溫度回升，後續溫度一天比一天高，下周二、下周三（25、26日）較高溫，北台灣約27、28度，中南部甚至上看30、31次，感受溫暖微熱。

降雨部分，劉沛滕指出，周日白天至下周二（23至25日）氣溫回升，也沒有水氣，因此各地大多晴到多雲；下周三（26日）環境吹東南風，略有水氣，花東、恆春半島也些微降雨。

下周四（27日）受到一波東北季風影響，強度雖沒很強，但預測時間較遠，需持續觀察；劉沛滕表示，3月底沒有明顯冷空氣，但4月還要再觀察，春天天氣多變，過往4月還是有可能轉冷。

冷氣團 輻射

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