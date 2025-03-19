郭子乾代言挨罰 前年這廣告也是10大違規廣告榜首罰1978萬

食藥署今公布「113年度十大違規食藥廣告」，十大之首的「A.H.A關捷挺固立」產品去年遭裁罰1124元，藝人郭子乾代言連帶被罰216萬元。台中市食安處說，前年該產品遭裁罰1978萬元，中市府將加強監控，若違規將依法加重裁處。

台中市食安處說，「A.H.A關捷挺固立」也是前年十大違規食藥廣告之首，台中市銷售「AHA關捷挺固立」的為格國際公司，前年查有多次刊播誆稱「擺脫骨關節問題、全台最強的補骨造肌靈活配方」等誇張不實或涉及療效的內容，遭裁罰1978萬元。

食安處指出，其中廣告刊播商聯群國際企業共裁罰1686萬元，全數未繳交，已移送法務部行政執行署台中分署強制執行。另產品責任商為格國際公司裁罰292萬元，已全數繳交，後續並無其他違規遭裁處案件。

食藥署說明，郭子乾前年代言「A.H.A關捷挺固立」被罰60萬元，刊播業者為聯群國際和為格國際遭裁罰1978萬元；去年，同一產品換成樂微生醫國際，去年累計開罰1124萬元，郭子乾連帶被罰216萬元。

食安處表示，已將該產品列入加強監控對象，包括電視頻道、電商販售網站等，如發現涉有誇大不實或宣稱醫療效能等違規事項，將依法辦理並視情節加重裁處。

法制局說明，此案「AHA關捷挺固立」食品廣告宣稱具有誇大、療效或保健功效者，已違反食安法，由台中市食安處裁處在案；法制局呼籲消費者購買此類商品，應認知食品主要是提供身體所需熱量及營養素，維持生理正常運作，並不具有療效，如有爭議，消費者得向所在地縣市政府消費者服務中心提出消費申訴。