僑生補缺工 2025僑生就業博覽會週五高雄開跑

僑務委員會2024年首次在高雄舉辦「僑生就業博覽會」，50家企業設攤提供數百個職缺，吸引南臺灣僑生同學熱烈參與，企業與僑生也密切進行面談及媒合，現場的履歷健診服務也廣受歡迎，許多僑生踴躍接受求職諮詢及輔導，近四成獲得企業第2次面試機會。

僑委會延續去年的成功經驗，今年3月21日（五）在新光三越高雄左營店10樓舉辦「2025年僑生就業博覽會」，參展企業從去年50家增加至80家，提供超過1,000個職缺，涵蓋半導體、電子資訊、製造、金融、住宿餐飲、批發零售等產業。知名企業如日月光半導體、群創光電、華新科技、瑞儀光電、燁聯鋼鐵、義大皇家酒店、安心食品(摩斯漢堡)、燦坤實業、漢來國際飯店等均將到場徵才。

僑委會指出，本次活動規劃多項求職輔導與企業交流機會，幫助僑生提升求職競爭力。活動現場將設有企業媒合面談，讓僑生能夠與企業代表直接交流，掌握職缺資訊並爭取工作機會，此外，履歷健診站將由專業顧問提供個人化的履歷修改建議，提升僑生的自我行銷能力；面試技巧講座則邀請企業HR剖析求職關鍵，協助僑生在面試中脫穎而出，另外也邀請畢業於國立成功大學心理系的馬來西亞僑生林成鍇，將於現場分享透過評點制成功留臺就業的經驗，以及職場適應技巧與求職策略；而僑生職涯工作坊則透過小組討論，協助僑生訂定長遠的職涯規劃。今年特別邀請專業獵才顧問進駐，針對已畢業2至5年並計畫轉職的僑生，提供產業趨勢解析與個別職涯諮詢，幫助其在臺灣職場發展更進一步。

活動現場準備多項豐富贈品與抽獎活動。前200名使用i僑卡完成「僑生i就業」登入或註冊者，即可獲得僑生專屬登錄禮；現場完成3場企業面談或諮詢並填寫電子問卷，即可獲得限量超商100元禮券；持i僑卡報名就業博覽會者還可參加抽獎，有機會獲得Apple Watch、iPad、AirPods等好禮。

僑委會強調，「2025僑生就業博覽會」提供企業與僑生面對面交流的機會，除了實體活動，更持續推廣「僑生i就業」網頁，透過線上平臺與實體活動並進，提供即時、全面的求職資訊，協助僑生順利銜接職場，發展理想職涯。

歡迎所有有志留臺發展的僑生朋友踴躍參加「2025僑生就業博覽會」，本活動免費參加，除了僑生以外，也歡迎外籍生、港澳生、本國學生及有求職需求的人士參加，快到進入活動網頁(超連結至報名網址：https://104ad.pse.is/75rrd9)報名，把握求職機會。