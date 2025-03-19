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中華職棒3/29開打 桃捷挺猿彩繪列車24日上路

中央社／ 桃園19日電

2025中華職棒賽季29日登場，桃猿樂天主場首賽30日開打，桃捷公司指出，攜手樂天球團推出多項挺猿活動，24日「挺猿彩繪列車」也將首航，歡迎球迷與樂天女孩一起啟程。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，2025中華職棒賽季在29日點燃戰火，這個賽季與樂天球團的合作項目更多元，24日將先進行「挺猿彩繪列車」首航開箱儀式，這次在12強球賽表現優異的樂天桃猿球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人將是彩繪列車亮點之一。

彩繪列車首航活動，桃捷公司指出，將從A22老街溪站開往A19桃園體育園區站，並在車站進行象徵球季開打的開球儀式，活動中將邀請50名球迷與樂天女孩溫妮、筠熹一起搭乘挺猿列車進行首航。

桃捷公司表示，在首航活動過程中拍照打卡上傳社群，可獲贈樂天聯名棒球1顆，想參加挺猿彩繪列車首航的球迷，可在24日下午1時30分到老街溪站旅客詢問處集合。

隨著全新球季的登場，桃捷公司指出，針對在世界12強棒球賽表現傑出的4名樂天桃猿球員陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威還製作專屬機捷一日票，並搭配樂天桃園主場賽事門票，將以「挺猿聯票」的聯票方式在全線車站（A20興南站除外）販售，聯票優惠最高達新台幣320元。

「挺猿聯票」販售，桃捷公司表示，除可在機捷車站購買，今年也首度與7-11合作，可以在ibon售票系統劃位購票。

桃捷公司指出，另與樂天球團製作適合戶外使用的聯名商品販售，以行動支持職棒，後續將與樂天球團在賽季中進行多元合作，歡迎球迷隨時關注桃捷的臉書（Facebook）粉絲專頁可掌握動向。

彩繪列車 桃園 桃捷

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