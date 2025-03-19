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長期高血糖恐導致7病變 他靠「秘密武器」半年順利控糖

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
榮新診所副院長康宏銘說，長期處於高血糖狀態，會對全身器官造成慢性傷害。圖／書田診所提供
榮新診所副院長康宏銘說，長期處於高血糖狀態，會對全身器官造成慢性傷害。圖／書田診所提供

57歲張先生服用糖尿病藥物逾十年，近期血糖控制不佳。醫師提醒，長期處於高血糖狀態，會對全身器官造成慢性傷害，可能誘發多種腦血管病變、心血管疾病、視網膜病變、腎臟病變、神經病變、免疫力降低、周邊血管病變等病變，所幸使用連續血糖機監測半年後，順利達到治療目標。

糖尿病的典型症狀是吃多、喝多、尿多和體重下降，也可能出現身體黏膜發炎、傷口不易好、手麻腳麻、晚上腹瀉、視力變差、生殖器發炎等症狀，榮新診所副院長康宏銘提醒，有些患者的症狀不明顯，甚至沒有症狀，因此較難自覺。

康宏銘說，張先生服用糖尿病藥物十多年，近期血糖控制不佳，由於飲食衛教成效不彰，建議裝上連續血糖機來監控血糖，3個月後回診，糖化血紅素順利地從8.8降至7.5，更令人驚喜的是，體重也減少了5公斤；再過3個月，糖化血紅素已降至6.9，達到治療目標，體重則是再減了2公斤，他也開心地穿上勁裝，神采飛揚。

康宏銘指出，血糖是測量血液中的葡萄糖濃度，糖化血紅素是指最近1至3個月血液中葡萄糖濃度，但糖化血紅素的個人差異大，一位血糖平穩的人，和一位血糖高低落差大的人，可能平均後糖化血紅素數值相同，評估血糖控制可參考平時的血糖測量記錄，以及抽血檢驗的糖化血紅素數值。

至於血糖監測，康宏銘表示，傳統居家型的單點測量無法顯示整天的血糖變化；連續血糖機可提供血糖變化曲線，再配合個人飲食內容、運動與生活型態來解讀，更清楚每個人獨特的胰島素分泌生理，患者也可學習認識自己的身體、了解各種食物的特性及對血糖的影響，除了讓血糖波動減少，狀態穩定，也有助於醫師用藥調整。

專家認為，連續血糖監測也是一種認知行為治療，康宏銘指出，有助於病患本身對疾病的知識增加，進而改變自我照顧行為，調整生活及飲食型態，體重管理也變得較容易；糖尿病前期的患者也可以修正生活行為、飲食習慣，而達到預防或延緩糖尿病發生的效果、體重過重或肥胖的糖尿病患，適度的減輕體重，對於血糖的控制也有幫助。

康宏銘提醒，糖尿病患不論是用何種方式記錄血糖，仍須定期回診，與醫師密切合作，了解監測數值的意義，切勿任意調整藥物，才能降低併發症發生的可能。

糖尿病 體重

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