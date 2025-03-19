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曉劇場時隔5年再製「毛皮瑪利」 叩問當代性別認同

中央社／ 台北19日電

劇場時隔5年再製改編自日本藝術家寺山修司的經典舞台劇「毛皮瑪利」。此次由藝術總監鍾伯淵攜手演員倪安東、牧森等，共同打造台灣當代版本，探討性別認同與自我探索。

曉劇場自2006年成立至今邁入第19年，今年以「多元」為主題，策劃一系列製作與展演，並選擇「毛皮瑪利」作為首發作品。主要演員鍾伯淵、陳家誼、鄭詠元、吳亦展、廖治強、倪安東與牧森今天出席記者會，並帶來多段精彩演出。

「毛皮瑪利」是寺山修司的經典文本，以「偽裝」為核心命題，在真假與虛實之間不斷擺盪。故事講述男扮女裝的瑪利，依照自己的規則養育仇人之子，並透過一次次自我叩問，挑戰世界的「絕對標準」。

歌手兼演員倪安東在劇中飾演瑪利的水手情人，這也是他首度挑戰非音樂劇的舞台演出。他說，劇本中有許多不熟悉的中文台詞，是一次極大挑戰，「這是很好的機會，讓我不僅能鍛鍊中文，也能深入探索人性。」

近期憑影集「影后」表現亮眼的新生代演員牧森，也將挑戰出道後首部舞台劇演出，飾演瑪利的養子。

導演鍾伯淵表示，這次再次演出時，他的年齡與角色瑪利相仿，因此有了更深刻的體悟，也感謝新演員帶來的全新火花。

值得一提的是，劇團除了為這次演出重新打造華麗舞台，也與時尚品牌hello ronron設計師江采容合作，設計以花卉圖樣為主題的服裝，巧妙隱藏角色心境與處境的象徵意涵。

鍾伯淵補充，例如挑逗養子的鄰居少女服裝上有孤挺花樣式，象徵寂寞；而瑪利與養子的服裝則綴有魯冰花，表現兩人的母子關係。

曉劇場「毛皮瑪利」將於21日至30日演出，地點在台北萬座曉劇場。

劇場 服裝 舞台

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