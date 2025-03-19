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Android用戶終於能用了！LINE帳號「追加裝置」這樣做
每天生活、工作不得不用到它的LINE，最被用戶抱怨的除了訊息備份相關功能，另外就是不能多裝置同時登入的問題了，在這個幾乎人人手邊都有不只一台行動裝置的年代，LINE終於從善如流，推出了LINE帳號多裝置登入的新功能。不過使用上還是稍微有限制，來看看應該要怎麼做才能跨裝置無縫順暢使用。
除了用戶註冊LINE帳號時所使用的「主要裝置」，LINE現在也提供用戶「追加裝置」的選擇，但只有主要裝置可以使用完整的管理帳號設定，像是變更電話號碼、電子郵件帳號及密碼，執行移動LINE帳號的操作、Letter Sealing功能選項設定開啟 、備份聊天記錄、購買貼圖或表情貼等付費商品等，追加裝置則是會限制部分功能使用。
在更新到LINE版本15.3.0後，一次最多可以同時讓5個裝置登入，分別是手機、電腦、iPad、穿戴型裝置，另外還可以登入1台Android平板或Android手機。意思是iPhone只能當「主要裝置」，且同時只能有一個Android作業系統的裝置作為「追加裝置」，Android用戶在其他裝置登入LINE時，選擇「追加裝置」，使用行動條碼登入或是使用電子郵件帳號登入後，就可以開始使用LINE而不影響主要裝置的登入狀況。
LINE也提醒，若有同時登入其他裝置的需求，請將設定 > 我的帳號 > 允許自其他裝置登入的選項開啟，同時也隨時留意「登入中的裝置」清單，保障自己帳號的安全。
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