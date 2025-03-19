連鎖火鍋店宜蘭試營運就爆食物中毒 衛生局下令暫停營業

一家全台連鎖吃到飽鍋物最近進駐宜蘭羅東鎮15日試營運，竟陸續傳出有民眾吃完回家上吐下瀉、發燒且全身酸痛，就醫掛急診。縣衛生局今天接獲15名患者通報疑似食物中毒案，要求業者暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失，勒令改善。

這家店標榜和牛上等肉品，開幕優惠吸引許多人嘗鮮。民眾昨晚在臉書社區留言，「有沒有人跟我們一樣…？週六3/15羅東某間吃到飽火鍋店試營運，我們一家大小共9位去吃晚餐，朋友一家是隔天週日吃午餐，陸續出現上吐下瀉，輕則是乾嘔肚子不舒服，重則是又吐又拉…今天還在拉…」。

底下紛紛跳出許多人留言，有人說星期六去吃、有人說星期日去吃，結果都是上吐又下瀉；還有一家4口都中鏢，天天吃白粥；更有人留言，現在肚子還在「翻騰」，「發燒，全身酸痛」，懷疑諾羅病毒造成的食物中毒？

縣衛生局今天陸續接獲醫院及民眾通報疑似食品中毒案件，經查用餐時間集中於3月15日至16日，截至今天累計通報人數15人，有3人就醫均已返家休息。

衛生局派員至餐飲場所進行調查，要求業者立即暫停營業，針對作業場所硬體設施、環境衛生、製程管理及人員衛生等稽查後，發現冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋等2項衛生缺失，開出限期改善通知書。

衛生局表示，待檢驗結果出爐後綜合研判，如果屬於食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法，開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

業者貼出公告「本店向來重視顧客用餐體驗，對於食品安全及同仁作業均有高標準規範，除同仁均定期健檢外，所有食材也備有合格檢驗證明，以維護顧客用餐安全」，自19日起預防性自主停業並全面進行環境清消。