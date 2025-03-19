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連鎖火鍋店宜蘭試營運就爆食物中毒 衛生局下令暫停營業

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
一家全台連鎖吃到飽鍋物最近進駐宜蘭羅東鎮15日試營運，竟陸續傳出有民眾吃完回家上吐下瀉。縣衛生局今天接獲15名患者通報疑似食物中毒，要求暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失。圖／衛生局提供
一家全台連鎖吃到飽鍋物最近進駐宜蘭羅東鎮15日試營運，竟陸續傳出有民眾吃完回家上吐下瀉。縣衛生局今天接獲15名患者通報疑似食物中毒，要求暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失。圖／衛生局提供

一家全台連鎖吃到飽鍋物最近進駐宜蘭羅東鎮15日試營運，竟陸續傳出有民眾吃完回家上吐下瀉、發燒且全身酸痛，就醫掛急診。縣衛生局今天接獲15名患者通報疑似食物中毒案，要求業者暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失，勒令改善。

這家店標榜和牛上等肉品，開幕優惠吸引許多人嘗鮮。民眾昨晚在臉書社區留言，「有沒有人跟我們一樣…？週六3/15羅東某間吃到飽火鍋店試營運，我們一家大小共9位去吃晚餐，朋友一家是隔天週日吃午餐，陸續出現上吐下瀉，輕則是乾嘔肚子不舒服，重則是又吐又拉…今天還在拉…」。

底下紛紛跳出許多人留言，有人說星期六去吃、有人說星期日去吃，結果都是上吐又下瀉；還有一家4口都中鏢，天天吃白粥；更有人留言，現在肚子還在「翻騰」，「發燒，全身酸痛」，懷疑諾羅病毒造成的食物中毒？

縣衛生局今天陸續接獲醫院及民眾通報疑似食品中毒案件，經查用餐時間集中於3月15日至16日，截至今天累計通報人數15人，有3人就醫均已返家休息。

衛生局派員至餐飲場所進行調查，要求業者立即暫停營業，針對作業場所硬體設施、環境衛生、製程管理及人員衛生等稽查後，發現冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋等2項衛生缺失，開出限期改善通知書。

衛生局表示，待檢驗結果出爐後綜合研判，如果屬於食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法，開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

業者貼出公告「本店向來重視顧客用餐體驗，對於食品安全及同仁作業均有高標準規範，除同仁均定期健檢外，所有食材也備有合格檢驗證明，以維護顧客用餐安全」，自19日起預防性自主停業並全面進行環境清消。

縣衛生局呼籲近期為諾羅病毒傳染高峰，諾羅病毒傳染性高，只需極少的病毒量便可傳播，不論是民眾及食品業者都應確實做好個人衛生防護及落實環境定期消毒，如有食品安全衛生問題，請撥打食品藥物管理科專線電話03-9332779。 

一家全台連鎖吃到飽鍋物最近進駐宜蘭羅東鎮15日試營運，竟陸續傳出有民眾吃完回家上吐下瀉。縣衛生局今天接獲15名患者通報疑似食物中毒，要求暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失。圖／衛生局提供
一家全台連鎖吃到飽鍋物最近進駐宜蘭羅東鎮15日試營運，竟陸續傳出有民眾吃完回家上吐下瀉。縣衛生局今天接獲15名患者通報疑似食物中毒，要求暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失。圖／衛生局提供
一家全台連鎖吃到飽鍋物最近進駐宜蘭羅東鎮15日試營運，竟陸續傳出有民眾吃完回家上吐下瀉。縣衛生局今天接獲15名患者通報疑似食物中毒，要求暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失。圖／衛生局提供
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一家全台連鎖吃到飽鍋物最近進駐宜蘭羅東鎮15日試營運，竟陸續傳出有民眾吃完回家上吐下瀉。縣衛生局今天接獲15名患者通報疑似食物中毒，要求暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失。圖／衛生局提供
一家全台連鎖吃到飽鍋物最近進駐宜蘭羅東鎮15日試營運，竟陸續傳出有民眾吃完回家上吐下瀉。縣衛生局今天接獲15名患者通報疑似食物中毒，要求暫停營業，同時在稽查店家時發現衛生缺失。圖／衛生局提供

衛生局 諾羅病毒 食物中毒

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