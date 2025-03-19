車禍後不抽菸卻變老菸槍，與輸血有關？ 血液基金會解答

接受輸血後生活習慣也跟著改變？網友表示，經歷重大車禍後，開始抽菸，由於有輸血，因此懷疑捐血者有抽菸造成轉變。貼文引起不少回應，如爸爸變得愛喝酒、外婆變得愛吃甜食等。血液基金會說，應不是輸血造成，有可能是造成輸血的事件導致改變。

有網友在社群軟體Threads貼文表示，車禍以前自己即使朋友抽菸，也依然不為所動，但是因為車禍使用捐贈者的血後，出院後看到菸都想抽，懷疑捐血者抽菸所致。

貼文引發不少曾經接受捐血的民眾或其家屬討論，除了不少人因為輸血後變得開始抽菸，也有人從只喝無糖茶，變成愛喝有糖茶。或外婆開刀輸血後，愛吃過去不太吃的甜食；還有爸爸原本滴酒不沾，卻在輸血後嗜酒如命；還有人說，輸血後變得不怕冷、脾氣變好等。

血液基金會公關處長黎蕾表示，個性、習慣改變不應是輸血造成，目前沒有接獲類似狀況反應，如果民眾的行為改變，可能是相關事件帶來的影響，例如因為車禍需要輸血，導致民眾個性、習慣跟著發生改變，改變可能車禍有關，並非因為輸血導致。

另外，抽血、輸血常見迷思也與「素食」有關，黎蕾指出，曾有吃素的血液受贈者詢問是否有「吃素」的捐血人所捐出的血可以使用，但血液基因會並未特別區分捐血者是否為素食者，隨著教育提升，這類迷思問題也愈來愈少見。

黎蕾表示，現在對於抽菸者捐血並無特別規範，抽菸對捐血健康並無太大影響。但是抽血前應該避免抽菸，血液基金會提醒，捐血前一小時避免抽菸，以免尼古丁影響血液品質。另外，咖啡因、能量飲量、蘇打水等會影響血管收縮，會讓捐血時間變長。