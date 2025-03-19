連帶被罰216萬元！代言同一產品連兩年被罰 郭子乾回應了

衛福部食藥署今天公布「113年度十大違規食藥廣告」，同步也公布代言人被罰的名單，其中藝人郭子乾代言「A.H.A關捷挺固立」產品，廣告內容稱「治療肌少症，逆轉肌肉萎縮…治療退化性關節炎」等誇張療效，廣告代言人郭子乾連帶被罰216萬元，郭子乾去年因為同一廣告被罰60萬元，這已是他連續第二年被罰。

其餘因代言產品廣告內容誇大、宣稱療效而被罰者，包括黃西田代言「龜鹿杞凍」、林美秀代言「肽股力」、網紅七七老大代言「超能煥活蘊髮精萃」，各被罰四萬元。郭子乾經紀人表示，跟廠商確認過，不實廣告已經全部下架。黃西田則由妻子回應，已交給廠商處理。

郭子乾代言的「A.H.A關捷挺固立」也是112年十大違規食藥廣告之首，去年被罰60萬元，刊播業者為聯群國際企業有限公司和為格國際企業有限公司；到了113年，同一產品換成樂微生醫國際有限公司，去年累計開罰1124萬，郭子乾連帶被罰216萬元。食藥署企畫科技組組長許朝凱表示，監測的內容仍為產品廣告狀況，仍可裁罰。

樂微生醫國際有限公司在去年10大違規食藥廣告中占了3名，總裁罰金額為1674萬元，包含郭子乾代言的「A.H.A關捷挺固立」、原輔堂立順芯，以及廖峻代言的「萬年堂全酵激酶EX」，其中郭、廖分別被開罰216萬及60萬元。

許朝凱說，十大違規產品廣告內容大多涉及醫療效能與生理功能，均已依法裁處新台幣100萬至1124萬元。食品廣告依食品安全衛生管理法第28條規定，倘涉及不實、誇張或易生誤解，可處4萬元以上400萬元以下罰鍰，涉及醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰。

另外，化粧品廣告則依化粧品衛生安全管理法第10條規定，倘涉及虛偽或誇大，可處4萬元以上20萬元以下罰鍰，涉及醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰；一般商品違反藥事法第69條規定，非藥物不得為醫療效能之標示或宣傳，可處60萬元以上2500萬元以下罰鍰。