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「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展延長至5/30
由臺南市文化資產管理處主辦的「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，自開幕以來廣受熱烈迴響，吸引大量歷史愛好者、親子家庭前來參觀。為讓更多民眾能親身感受400年前臺南安平的歷史風貌，將延長展期至5月30日，讓這段珍貴的歷史記憶得以觸及更多人。
本次特展透過一系列珍貴的考古發掘出土文物，帶領觀眾深入了解當時的城鎮規劃、居民生活與商業活動，並結合最新的數位技術與互動體驗，使歷史變得更加生動具象。除了靜態展覽，展區更設有多項創新體驗，讓參觀者不僅能「看見」歷史，更能「觸碰」與「參與」歷史。
文化局表示，展覽不僅展現熱蘭遮市鎮的歷史場景，亦透過出土遺跡與周邊文獻，勾勒出從大員市鎮到今日安平老街的變遷過程。透過這些考古成果，我們可以一窺17世紀荷治時期的臺灣如何成為國際貿易的重要據點，以及當時人們如何在這片土地上建立家園、經商往來。
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