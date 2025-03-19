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花東縱谷觀光列車山嵐號4月19日首航 車廂、餐點開箱

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵「山嵐號」未來往返行駛於花蓮站至台東池上站，將於4月19日首航。記者王思慧／攝影
台鐵「山嵐號」未來往返行駛於花蓮站至台東池上站，將於4月19日首航。記者王思慧／攝影

台鐵「山嵐號」由EMU500型電聯車打造，黃綠漸層色外觀，將於4月19日首航，往返行駛花蓮站至台東池上站。車上餐食全來自花蓮食材，由在地私廚端出精緻料理，是首輛行駛花東縱谷的觀光列車。花蓮縣政府盼藉由山嵐號遊程，吸引國內外旅客體驗花蓮自然美景。

山嵐號取自台灣山巒與平原間的意象，車上提供精緻餐食，將花蓮在地食材結合創意烹調，邀請世界冠軍主廚操刀，也首創列車共鳴室嗅聞體驗。台鐵公司總經理馮輝昇表示，海風號去年12月7日啟航，已累積突破3000人次，營收超過1000萬元，盼山嵐號接續帶動觀光發展。

山嵐號沿途將停靠許多特色車站，去程為花蓮站、壽豐站、玉里站、池上站，可享6道料理、4道甜點；回程池上站、東里站、鳳林站、花蓮站，則有9道料理、4道甜點。主食有八寶鴨、烏魚子、梅花豬與紅藜池上米等可選擇，甜點包括生菓子、羊羹、琥珀糖與蜜香紅茶等。

縣府觀光處長余明勲表示，山嵐號把花蓮境外各縣市遊客來花蓮體驗在地的美，班次對花蓮有很大的幫助，日本、香港朋友得知山嵐號要啟動，都躍躍欲試，4月啟航能吸引國內外旅客，國內班機從台北、高雄、台中到花蓮，接著搭乘山嵐號，串連並解決所有交通不便的困擾，輕鬆享受縱谷的美景。

余明勲說，403地震將滿一周年，現在比去年剛地震後，提升20％旅客人次，觀光市場不再低迷，在中央與地方政府挹注及業者的努力下，遊客有稍微提升；現在還要繼續加油，回到震前的榮景，希望透過中央與地方的合作，且不斷地大力宣傳，能吸引更多遊客來花蓮探索陸海空自然風光。

山嵐號套裝遊程為3900元，前五班預計4月19日至20日、4月25日至27日運行，後續趟次為每周四、五、六、日運行。旅客可單程搭乘，也可選2或3日團體遊程，也有搭配鳴日號或海風號行程，入住選擇包含花蓮太魯閣煙波大飯店、潔西艾美酒店、知本老爺酒店等。

台鐵山嵐號內裝清新舒適，將於4月19日首航。記者王思慧／攝影
台鐵山嵐號內裝清新舒適，將於4月19日首航。記者王思慧／攝影
山嵐號車上提供精緻餐食，將花蓮在地食材結合創意烹調，提供旅客品嚐。記者王思慧／攝影
山嵐號車上提供精緻餐食，將花蓮在地食材結合創意烹調，提供旅客品嚐。記者王思慧／攝影
山嵐號座位區採綠色調，乘客能輕鬆看風景並享用美食。記者王思慧／攝影
山嵐號座位區採綠色調，乘客能輕鬆看風景並享用美食。記者王思慧／攝影
台鐵「山嵐號」由EMU500型電聯車打造，外觀是黃綠漸層色，今天亮相吸引許多人拍照。記者王思慧／攝影
台鐵「山嵐號」由EMU500型電聯車打造，外觀是黃綠漸層色，今天亮相吸引許多人拍照。記者王思慧／攝影

料理 花蓮縣政府

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