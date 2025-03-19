黃昭智捏麵人創新材質塑身不壞 兒時純真記憶恆留存

捏麵人藝師黃昭智透過材料創新與高超技巧，讓捏麵人變身創意公仔及藝術品，且塑身不壞，常被買家指定創作收藏；目前在嘉義竹崎文化藝術基金會辦個展，展至3月底。

在彰、雲、嘉的學校及監獄教授捏麵人的藝師黃昭智，3月受邀將百餘件精品創作帶到竹崎展出；他接受中央社記者訪問表示，傳統工藝捏麵人，現在更像陶塑作品，因為原料從麵粉，轉變成用黏土、麵粉再加上樹酯與化學顏料混和的材質，可永久保存。

黃昭智捏麵人已超過40年，剛讀小學時就能用黏土捏出「大力水手」與「奧莉薇」，長大些更能捏出「無敵鐵金剛」；黃昭智說，任何東西只要看過影像或圖片，就能捏出立體造型，很多廟宇、社團因此請他創作神像、官將首及紀念品。

黃昭智說，他的作品無法使用模具，都是手工一一捏出，縱使是同樣人偶，每尊都會有細微不同，也非常耗時，他曾經為了創作一尊西藏神像，整整花了1年時間。

黃昭智表示，他也在雲林虎尾布袋戲館駐點，為此他將布袋戲偶木雕的戲偶頭，改用捏麵人方式製作，讓布袋戲與捏麵人兩項傳統藝術相融合，在竹崎文化藝術基金會也展出這方面作品。

黃昭智目前積極透過駐校教學、公開展覽、媒體網路、市集擺攤等方式，致力技藝傳承與推廣，讓大家找回兒時的純真記憶及樂趣。