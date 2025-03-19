影／首輛馳騁花東縱谷觀光列車 「山嵐號」4月19日啟航

台鐵與雄獅旅遊在去年推出最美甜點列車「海風號」獲得熱烈迴響，其姊妹列車「山嵐號」將於4月19日正式啟程，花蓮縣長徐榛蔚、台鐵總經理馮輝昇、雄獅旅遊董事總經理黃信川等出席，以山海為名，以台灣為禮，山嵐號延續「四季、大自然」為設計靈感，以清新黃綠色系為主色調，穿梭於花東縱谷之間，引領旅人遠眺繚繞山嵐，更以「縱谷旬味」為題，展開一場山間時令的五感體驗之旅。

花蓮縣長徐榛蔚表示感謝雄獅旅遊一直以來對花蓮的支持，這次花蓮縣政府攜手台鐵推出「山嵐號」鐵道旅遊，讓旅人能從花蓮站往返池上，途中在花蓮多個特色站點停留。透過鐵道與巴士的無縫接軌，深入部落、走進農村，品味舌尖上的美味，感受最純粹的土地風情。回顧過去，COVID-19帶來的挑戰讓雄獅勇敢轉型，從國民旅遊到創新的郵輪及鐵道產品。「我們期待透過這次合作，讓更多人看見花蓮的美，讓旅遊的品質不斷提升，讓旅程充滿期待與驚喜，也祝福「山嵐號」從4月19日到11月一路長紅，帶給每位旅人最難忘的回憶！」

山嵐號三大亮點，是首輛專屬馳騁在花東縱谷的觀光列車、首度邀請世界冠軍主廚操刀，首創列車共鳴室嗅聞體驗。

為慶賀花蓮到台東鐵道全線正式通車即將滿100周年，今年啟動花蓮縱谷鐵道節活動，今天舉辦山嵐號啟航記者會，為花蓮注入觀光新動力，同時也邀請韓國啦啦隊全能女神李貞潤、清純精靈朴旻曙、香港藝人ELKIE莊錠欣及臺日混血美女各務禮美奈一同拍攝宣傳片、體驗花蓮新玩法，將臺灣東部的美好山嵐推廣至國際。

山嵐號內裝以深綠為主色調，營造出舒適與沉穩的氛圍，不僅延續海風號特色全景落地窗設計，還新增更多面對面的雅座，適合閨蜜好友一同出遊，當列車行經隧道時隱藏彩蛋，車廂內的燈光設計由鍾秉宏設計師精心打造，透過色溫與光影的變化，營造出宛如列車穿越隧道的流動感，讓旅程更添層次與氛圍。

此外，更攜手以茶為本的臺灣保養品牌「一日茶道 TEAORY」，精選「一日茶道TEAORY 白水烏木系列」作為山嵐號御用香氛，主調蘊含檀香、小荳蔻香氣，彷彿環抱一棵經時光層層積累的老喬木，深沉厚實且帶有溫潤辛香，同時亦在車上共鳴室設置香氣體驗裝置，由芳療師以臺灣香杉為氣味基底精心調製，邀請旅客嗅聞象徵沿途風景的香味，感受花東的美好。

列車餐點部份，特別邀請花蓮知名主廚、第三届世界名廚錦標賽雙料冠軍葉志龍操刀，其設計理念受東台灣的山海魅力和大自然的贈予啟發，透過六大主題：「烏金 露白玉/日慕-藏雪球」「海跳浪」 「山田野」「嵐慕稻」 「東豐祭」「軒品集」拼湊出花東山嵐景緻，例如花蓮至池上的開胃菜-「烏金-露白玉」，以樹豆為基底，巧妙融入流沙內餡於Q彈麻糬之中，搭配以百年花蓮醬油調製的鹹奶蓋與淡雅桂花蜜，最後撤上烏魚子與跳跳糖，交織出四重層次的奇幻口感，而回程池上至花蓮的「日幕-藏雪球」，則以清香蕎麥取代烏魚子，帶來另一番細緻風味，前菜「海跳浪」呼應花東緊臨太平洋意象，選用季節海味以咖哩、芥花籽為基底，搭配特製醬汁進行調味，口味層次豐富，此外，為呈現花東稻之鄉特色，「嵐慕稻」精選具有特色的原住民傳統美食(Abai)，以創新手法融合部落傳統，食材更運用在地池上米、高里鴨及花蓮在地溫體豬人菜，讓旅客以味覺體驗遊花東，最後再獻上來自花蓮玉里青創甜點品牌「九日良田」日式和菓子，以花蓮的大理石「蛇紋岩」訂製餐盤，盛裝改良後的山形水羊羹及上生菓子，當中更隱含日治時期傳承的歷史故事，期盼透過美食，讓每位旅客都能感受花蓮土地的呼喚與溫暖。