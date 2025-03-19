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罕病患憂淪醫療人球 健保署長石崇良曝最貴部分已保障

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良今天表示，罕病用藥由健保罕藥專款支應，不計入醫院個別總額分配，也就是說罕病治療「最貴的部分」已被保障，病友「完全不必擔心」。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署長石崇良今天表示，罕病用藥由健保罕藥專款支應，不計入醫院個別總額分配，也就是說罕病治療「最貴的部分」已被保障，病友「完全不必擔心」。記者林琮恩／攝影

衛福部健保署日前拋出全台執行醫院個別總額，要求醫院限制醫療服務量，第二季開始要在全台推行，台北區拍板保障項目共22項，包括各式急重症治療，卻隻字未見罕見疾病，引發病友擔心。衛福部健保署長石崇良今天表示，罕病用藥由健保罕藥專款支應，不計入醫院個別總額分配，也就是說罕病治療「最貴的部分」已被保障，病友「完全不必擔心」。

石崇良說，醫院個別總額分配的是「一般服務項目」，這不包括罕病，罕病治療最貴部分，是治療用藥，這在健保中屬專款支付，不會受到個別總額新制影響，且罕病、癌症等患者，屬重大傷病身份，就醫免部分負擔，這類病人多在大型醫院、醫學中心就醫，健保署也容易掌握病人就醫動向，確保其就醫權利不會受損。

立法院厚生會「罕見疾病權益促進委員會」昨天舉行114年第一次專家會議，多位與會專家提及對醫院個別總額新制憂心，擔心病人被醫院以各式理由拒絕，淪為醫療人球。石崇良說，罕病病友一旦遭遇不當延誤治療，導致所謂人球事件發生，通報至健保署，署方一定嚴格處分，確保病人就醫權利。

另外，許多兒科醫師擔憂，兒童表達能力不佳，重症跡象容易被忽略，新制會讓兒童延誤就醫，建議排除列計。台大醫院兒科部今天舉行部務會議，據了解，席間多位醫師關注醫院個別總額後續影響。對此，石崇良表示，台北區只有台大醫院、馬偕醫院設有兒童醫院，相信這兩家醫院院長，對兒童醫療將會全力支持，新制上路後不會有疑慮，民眾及家長不必擔心。

健保署 台大醫院 石崇良

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