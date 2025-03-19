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台鐵董座杜微請辭 交部次長伍勝園21日起暫代職務

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵董事長杜微去年底提出辭呈，行政院昨天核准，杜微將任職到3月20日，從3月21日起，由交通部政務次長伍勝園代理董事長職位。聯合報系資料照
台鐵董事長杜微去年底提出辭呈，行政院昨天核准，杜微將任職到3月20日，從3月21日起，由交通部政務次長伍勝園代理董事長職位。聯合報系資料照

台鐵董事長杜微去年底提出辭呈，交通部今宣布，台鐵董事長杜微奉行政院同意延長任期至今年3月20日，並從3月21日起，由交通部政務次長伍勝園代理董事長職務；而台鐵總經理職務，由現任總經理馮輝昇續任。

交通部表示，台鐵董事長杜微自2021年4月27日任職原交通部台鐵局局長，並自2024年1月1日台鐵公司化起，擔任台鐵公司董事長迄今，任職期間多次於天災來臨時，率領同仁搶修路段，維護行車便利與安全，貢獻良多。

交通部指出，董事長杜微於2025年3月11日屆滿65歲，考量其生涯規畫，經行政院同意延長任期至2025年3月20日，並為應台鐵公司業務需要，自同年月21日起，由交通部政務次長伍勝園代理所遺董事長職務；總經理職務，由現任總經理馮輝昇續任。

交通部 台鐵公司化 杜微

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