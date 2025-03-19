胃食道逆流已成文明病 醫曝「大魔王」：睡前1行為百分百NG

胃食道逆流已成為現代社會中常見的文明病，尤其是隨著工作壓力的增加，許多人在忙碌中忽略了三餐作息，並且習慣暴飲暴食，導致常見的「火燒心」等症狀。胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤在臉書粉專分享，睡前飲食習慣是引發胃食道逆流的「大魔王」，尤其是一些不健康的飲食行為，對胃部健康造成極大危害。

吳宗勤提到他診間的那一群「夜班人員」，這些人通常是追求更多薪水的「拚命三郎」，習慣於在極短的時間內迅速吃完一餐，像是能在三分鐘內吃完便當，兩口便吞下肉包，甚至能吞水如牛飲。這些病人下班後經常吃完飯後立刻躺下睡覺，準備迎接新的工作。這類飲食習慣，尤其是睡前進食，幾乎可以說是胃食道逆流的NG行為，因為這樣會使胃部處於過度負擔的狀態，容易導致胃酸逆流至食道，引發不適。

吳宗勤更進一步分享自己的減重經歷。他提到，儘管自己回國後已經積極進行減重，但面對台灣琳瑯滿目的美食誘惑，他的減重努力時常因為周末的聚會而大打折。他形容和這些「老闆級的減重病人」一樣，這些美食聚會總是讓減重成效無法持久，體重不斷上升，最終成為美食的「終點」。

此外，吳宗勤表示，許多病人聲稱自己「吃得很少」或「吃得很健康」，但經過深入詢問後，常常會發現一些隱藏的「地雷食物」，這些食物雖然看似無害，但卻成為引發胃食道逆流的主因。吳醫師認為，理解飲食的「前因後果」找到問題的根源，才能有效改善健康狀況，避免胃食道逆流等疾病的困擾。