台鐵新觀光列車山嵐號開放訂票 行駛花東縱谷間

台鐵公司新觀光列車「海風號」日前已營運，姐妹列車「山嵐號」將於4月19日首航，規劃行駛於花東縱谷間，今天起開放在旅行社官網訂票。

「山嵐號」規劃行駛於花東縱谷間，往返花蓮站至台東池上站，沿途停靠壽豐、玉里、池上、東里、鳳林等站，其中壽豐站為高架車站，在月台可遠眺海岸山脈；玉里站可深入了解日式遺跡等。

台鐵公司安排媒體踩線團，19日從花蓮站出發往池上站，並於花蓮火車站舉行山嵐號啟航記者會，宣布即日起開放訂票，首班車將於4月19日啟航。

台鐵總經理馮輝昇致詞指出，花蓮歷經0403地震及接連天災侵襲，在中央跟地方努力下，今年春節疏運期間，花蓮站日旅運人次達9萬人次，已回到地震前運量，也超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前運量，顯示花蓮充滿活力。

馮輝昇指出，「海風號」上路不到3個月，搭乘人次突破3000人，創造超過新台幣1000萬元營收，希望「山嵐號」啟航後，能帶動花東觀光產業發展，未來花蓮不只好山、好水、好風情，還會好有趣。

台鐵「山嵐號」及「海風號」由EMU500型電聯車打造，其中「山嵐號」共4節車廂、60席座位，外觀設計採用清新黃綠色調，車廂內色系為深綠色，有4人座沙發椅及2人席次，設置大片落地窗座位，可欣賞沿途縱谷風景。

台鐵指出，「山嵐號」首創列車共鳴室嗅聞體驗，由芳療師以台灣香杉為氣味基底調製；邀請知名主廚以6大主題，料理具在地特色的美食。

套票遊程花蓮往池上站或池上往花蓮站，皆為新台幣3900元，包含餐食、紀念證書、禮品及保險。趟次為4月19日至20日、4月25日至27日，後續趟次每週四、五、六、日運行。

團體行程部分，台鐵與雄獅旅行社合作，推出2至3日深度之旅，最低價9599元起；也可選擇4天3夜行程，一次網羅「藍皮解憂號、山嵐號、海風號」台灣3大觀光列車，詳細行程可至官網查詢。