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乳癌發生率全癌別最高 免疫治療給付今年上半年有希望

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良（左3）說，今年上半年預計以「全適應症」方式給付，納入乳癌、肺癌及大腸癌三癌別，下半年則預計推出乳癌論質計酬方案，盼降低乳癌死亡率。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署長石崇良（左3）說，今年上半年預計以「全適應症」方式給付，納入乳癌、肺癌及大腸癌三癌別，下半年則預計推出乳癌論質計酬方案，盼降低乳癌死亡率。記者林琮恩／攝影

乳癌是國內發生率最高癌症，癌症治療昂貴，許多病友等待合適用藥。衛福部健保署長石崇良說，健保已給付多項乳癌治療藥物，包括15種化療藥物、16種標靶藥物、3種免疫調節劑，至於癌症免疫製劑，今年上半年預計以「全適應症」方式給付，納入乳癌、肺癌及大腸癌三癌別，下半年則預計推出乳癌論質計酬方案，盼降低乳癌死亡率。

石崇良說，乳癌在各癌別中發生率最高，每年88萬癌症病人接受治療，其中乳癌病人有18萬之多，隨新藥發展，乳癌治療模式不斷改變，健保署除給付次世代基因定序（NGS）幫助診斷，也納入多項治療藥物，近期通過擴增給付，投入17億預算，其中6項針對乳癌用藥，近7千病友受惠，同時根據國際癌症治療指引NCCN，將證據力最強的藥物納入給付。

「目前用藥還差一味，就是免疫治療給付。」石崇良表示，健保署規畫將乳癌、肺癌、大腸直腸癌治療免疫治療納入給付，金額雖龐大，但會努力在上半年納入給付，已進入最後議價程序；下半年則預計從乳癌開始，推動癌症論質計酬計畫，壓低乳癌死亡率，延長換者存活。除治療以外，呼籲民眾透過篩檢，早期診斷、早期治療。

各乳癌分類中，HER2乳癌惡性度最高，今年2月起健保給付新一代ADC藥物，用於轉移性HER2陽性乳癌第二線治療。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，該藥物納入給付，每年可為病友節省藥費146萬元，減輕治療經濟負擔，預計每年幫助1172名乳癌病人，這不僅是治療上的突破，也代表健保給付與國際治療指引接軌。

台北榮總副院長曾令民表示，ADC藥物機轉結合抗體與化療藥物特性，利用標靶藥物精準特性，將化療藥物帶入癌細胞，再釋放藥物將其毒殺。ADC藥物常見副作用包括惡心、嘔吐、疲倦、白血球低下、貧血等，嚴重副作用發生率較少，建議病友依照醫囑服藥，與醫療團隊密切聯繫，確保治療順利。

另外，三陰性乳癌占乳癌病例15%至20%，乳癌細胞生長快，惡性度也高，目前健保僅給付化療藥物，其他藥物必須全額自費。乳癌病友協會指出，病友面對「無藥可用」以及「無經濟能力用藥」的雙重困境，理事長黃淑芳說，盼政府及早跟上國際治療指引，補足早期乳癌用藥缺口，讓更多病友能夠獲得可負擔的有效治療，進一步提升存活率並改善生活品質。

乳癌 健保署 癌症治療

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