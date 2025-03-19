讓健身「有憑有據」 奇美醫院成立運動強化中心

近年來，國內運動風氣日盛，健身房蓬勃發展，但對於衰弱及因心血管疾病、肌肉骨骼傷害及慢性疾病等因素而體虛的民眾來說，在運動或重訓時總有擔憂；奇美醫院今成立「運動強化中心」，整合醫療與運動專業，讓民眾能在安全且專業環境下，進行個人化運動訓練。

奇美醫院運動強化中心主任、骨科部主治醫師黃建榮指出，許多病人在住院、手術或慢性病獲得控制後想恢復運動，但擔心運動方式不當造成二次傷害等問題，是許多臨床醫師與醫療人員在工作上常面臨的挑戰。

其中，曾有一名32歲男性在頸椎椎間盤突出術後2年，仍感到肩頸僵硬，雖曾嘗試按摩和傳統治療，卻無法完全改善症狀；另一名56歲女子則因膝關節退化導致膝蓋無力，醫師雖建議多運動，但她卻擔心運動不當而傷害膝蓋。

黃建榮說，在現行健保體制下，醫師在診間時間有限，難以充分進行生活型態和運動衛教，醫療人員也缺乏充裕時間，給予完成運動指導建議，因此今年成立運動強化中心，有別外界一般健身房，針對門診及住院後復原中族群，可為個案需求進行量身打造運動計畫。

奇美醫院運動強化中心整合家庭醫學部、骨科部、復健部、健康管理中心及代謝減重中心等單位資源，採跨團隊合作模式，透過專業評估將個案銜接到運動強化中心，並藉由3D攝影體態分析儀等儀器檢測，在科學依據下規畫運動課程，讓個案清楚掌握自身運動目標及方法。