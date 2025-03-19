快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

網傳機車排氣未定檢罰3500元？環部：錯誤資訊

中央社／ 台北19日電

環境部表示，有關網傳明年全國機車排氣定檢通知全面E化、未定檢可罰新台幣3500元等訊息為錯誤資訊；各縣市E化進度不同，逾期未定檢初罰500元、逾期半年再追加3000元，非一次性開罰。

網路近日流傳「明年起全國機車排氣定檢通知全面E化，未定檢罰款3500元並註銷車牌」的消息，環境部表示，此為錯誤資訊。

環境部表示，各縣市的E化進度不同，並非明年起全面E化；而排氣定檢政策並未新增或加重罰則，罰款3500元為誤解，實際罰則是分階段執行。

環境部指出，排氣定檢初次逾期未檢罰鍰500元，並通知限期完成檢驗；逾期超過6個月將追加罰鍰3000元，總計罰鍰才達3500元，並非一次性開罰；仍未完成者會移交交通監理單位，可能註銷車籍。

環境部大氣司長黃偉鳴表示，各地方環保局為推動定檢制度，會用多元的方式，讓機車車主知道何時需進行定檢，至於處罰的金額，也是維持原來的制度；定檢是維護民眾健康重要的工具，希望大眾共同維護空氣品質。

環保局 環境部 罰款

延伸閱讀

彰化至台南空氣品質亮紅燈 西半部擴散條件差

半小時內吃掉3公斤漢堡 星國男因此送急診差點喪命

空品不良高峰已過 環境部：明天西半部轉橘等級

四接環評大會前夕資料竟不齊？台電：環境部系統問題已補上傳

相關新聞

胃食道逆流已成文明病 醫曝「大魔王」：睡前1行為百分百NG

胃食道逆流已成為現代社會中常見的文明病，尤其是隨著工作壓力的增加，許多人在忙碌中忽略了三餐作息，並且習慣暴飲暴食，導致常見的「火燒心」等症狀。

日本搭機託運AirPods被要求取出！他不解「遊遍全球都沒事」 網分析原因

航空事故頻頻發生，促使國際重新重視飛安問題，台灣不少航空公司自今年3月起，禁止在飛機上使用行動電源。一名旅客分享，自己從日本搭機時，因為行李箱內放置了一對未開封的AirPods，在登機口前被廣播叫名字，被交代要取出才能放行。他決定把這件事情PO文分享到臉書社團「日本自由行討論區」，提醒大家注意。

張家寧聲明 林智群翻譯白話：切割刀法、受虐兒戰法

針對YouTuber「Andy老師」日前爆料YouTube頻道「眾量級CROWD」遭前女友張家寧一家人整碗捧走，張家寧昨...

連帶被罰216萬元！代言同一產品連兩年被罰 郭子乾回應了

衛福部食藥署今天公布「113年度十大違規食藥廣告」，同步也公布代言人被罰的名單，其中藝人郭子乾代言「A.H.A關捷挺固立...

花東縱谷觀光列車山嵐號4月19日首航 車廂、餐點開箱

台鐵「山嵐號」由EMU500型電聯車打造，黃綠漸層色外觀，將於4月19日首航，往返行駛花蓮站至台東池上站。車上餐食全來自...

影／首輛馳騁花東縱谷觀光列車 「山嵐號」4月19日啟航

台鐵與雄獅旅遊在去年推出最美甜點列車「海風號」獲得熱烈迴響，其姊妹列車「山嵐號」將於4月19日正式啟程，花蓮縣長徐榛蔚、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。