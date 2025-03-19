網傳機車排氣未定檢罰3500元？環部：錯誤資訊

航空事故頻頻發生，促使國際重新重視飛安問題，台灣不少航空公司自今年3月起，禁止在飛機上使用行動電源。一名旅客分享，自己從日本搭機時，因為行李箱內放置了一對未開封的AirPods，在登機口前被廣播叫名字，被交代要取出才能放行。他決定把這件事情PO文分享到臉書社團「日本自由行討論區」，提醒大家注意。

2025-03-19 14:23