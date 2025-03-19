影／停經服用賀爾蒙也成肺栓塞高危險群 6旬婦運動後險休克

彰化縣一名63歲婦人因血脂高，平常有運動保持健康的習慣，但日前她運動後卻常喘不過氣，經員榮醫院檢查後發現是肺動脈血栓，員榮心臟外科主任賴金湖表示，病患同時是高血脂、並因停經後服用賀爾蒙，都是肺栓塞高危險群，幸即時進行手術，順利康復出院。

這名女病患平時很重視健康，有運動習慣，但日前運動後卻常喘不過氣，並持續約十天，後來症狀愈來愈嚴重，被家人送員榮醫療體系員生院區急診，經抽血檢驗血栓指數、電腦斷層掃描等，婦人肺動脈有明顯血栓，隨時可能休克，幸即時進行氣球擴張及導管溶栓手術，住院4天即出院。

賴金湖表示，從電腦斷層上可看到患者有一條比較明顯的血栓卡在肺動脈，從主幹到左右肺動脈，血栓阻塞肺動脈，導致氧氣濃度下降，若血栓持續累積，可能導致血流無法通過肺動脈，引發休克，屬於危急個案。

賴金湖說，肺部血栓通常來自深層靜脈血栓，特別是腿部或骨盆靜脈的血塊脫落後，隨血流進入肺部。常見的誘發因素包括長時間不活動、久坐、長時間臥床等導致靜脈淤滯。

而口服避孕藥或荷爾蒙療法也會增加肺栓塞風險，這名女病患除了本身有高血脂，因停經後服用荷爾蒙，雌激素會刺激肝臟製造凝血因子，同時減少抗凝血因子，導致血液更容易凝固，形成血栓，而賀爾蒙可能影響血管內皮細胞的健康，促進發炎反應，使血管壁變得較不穩定，也易形成血栓。

賴金湖說，若大血栓突然阻塞主要肺動脈，可導致心臟驟停，數分鐘內致命，部分患者即使存活，肺動脈仍可能持續阻塞，導致慢性肺高壓與呼吸困難。

過去肺栓塞治療主要使用抗凝血劑（如肝素），抗凝血劑主要是預防新血栓形成，但無法溶解已形成的血栓。賴金湖因此為病患進行氣球擴張及導管溶栓術，將溶栓導管置入肺動脈血栓處，直接在血栓內施打溶栓藥物，達到最佳溶解效果，並改善肺動脈高壓情況，後續並以口服抗凝血劑以預防新的血栓形成。