蛀牙沒關係？部桃醫師：當心深頸部感染致命危機

52歲的張姓女士左下排一顆牙齒疼痛約兩周，未及時到牙醫就診，僅服用家中常備止痛藥緩解。不料後來開始出現左側頸部腫脹、喉嚨疼痛、吞嚥困難，並伴有發燒倦怠情形，家人陪她到為衛福部桃園醫院急診，醫師隨即安排抽血及影像檢查，並請耳鼻喉專科醫師會診，診斷為深頸部感染，為維持維持呼吸道通暢，必須開刀清除化膿及抗生素治療。

衛福部桃園醫院外科加護病房主任高志宏表示，深頸部感染常源自牙齒感染、牙周病、扁桃腺發炎（感冒）、中耳或鼻竇感染等。頸部有許多空間，包含不同構造和器官，並由筋膜區隔開，若感染源突破隔間或經由血流進入頸部深層空間，便可能造成深頸部感染。感染的擴散方向更可能引發嚴重併發症，若向上蔓延，可能導致顱內感染與骨髓炎；如果向下擴散至縱隔腔，恐危及氣管、食道、主動脈、頸靜脈、神經、心臟等器官，增加治療難度與致死風險；此外，免疫力低下或患有慢性病的患者，如免疫疾病、糖尿病、慢性腎臟病者，更容易罹患深頸部感染。

治療方面，若感染僅侷限於表層，可採抽吸方式引流膿液；但若膿液範圍過大（直徑超過3公分）、發炎腫脹已威脅呼吸道，患者出現敗血症或其他併發症時，需開刀引流，並同步採抗生素治療。隨著症狀惡化，有些患者可能需要多次清創手術，以徹底排除膿液並抑制感染。

術後護理同樣不容忽視，加護病房護理師陳意淇表示說，患者需密切觀察生命徵象，確保呼吸道通暢，並進行化痰治療促進痰液排除，協助患者採取舒適的通氣姿勢，鼓勵深呼吸與咳嗽。疼痛管理則需定時使用止痛藥物，並鼓勵患者少量多餐、冰涼飲食，餐前後或不舒服時可使用漱口水減輕口乾及減少口腔內細菌滋生。飲食方面，應避免刺激或辛辣食物，若無禁忌，可採高蛋白飲食以促進傷口癒合，並選擇易消化且柔軟的食物；傷口護理則依醫囑定時換藥或回診檢查，確保傷口清潔並預防感染。

除了身體照護，患者的心理狀態同樣重要。陳意淇指出，深頸部感染的治療過程可能令患者感到焦慮與不安，醫護團隊會適時給予心理支持，鼓勵患者放鬆心情、維持正常作息，並避免不良生活習慣。高志宏提醒，牙齒問題不可輕忽，若感覺牙齒疼痛或有持續不適，應及早就醫檢查與治療，以免感染擴散釀成更嚴重的後果，深頸部感染若能及時發現並接受妥善治療，患者多能逐步恢復健康，但預防永遠勝於治療，良好的口腔衛生習慣與定期牙齒檢查，是遠離感染風險的最佳方式。