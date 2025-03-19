那瑪夏6旬男胸痛進衛生所休克昏厥 高雄榮總偏鄉搶命成功

高雄那瑪夏地區61歲孫姓男子突發劇烈胸痛、冒冷汗到衛生所就診，不料出現抽搐並陷入心因性休克，失去意識，當天值班高雄榮總急診醫學部醫師陳文毅憑藉豐富經驗緊急插管，啟動後送機制，轉送旗山醫院搶救，跨院合作成功救命。

上月20日，孫男因胸痛就診，踏進衛生所不到3分鐘就休克昏厥，高榮醫師陳文毅立即指揮醫護團隊全力搶救，緊急插管確保患者呼吸道暢通、以高效CPR(心肺復甦術)穩定患者心跳與血壓，啟動緊急後送機制迅速轉診署立旗山醫院治療。

經檢查發現，孫男長期高血壓病史，心電圖顯示左束支傳導阻滯，心臟超音波則顯示左心室嚴重低動力，這些都是引發這次急性事件的重要危險因子，緊急給予心血管藥物後病況穩定，所幸及時救治成功挽回一命。

高雄榮總表示，這場驚心動魄的急救行動，見證高榮與那瑪夏衛生所跨院合作，搶救生命緊密合作，成功從死神手中搶回一條寶貴生命，偏鄉醫療緊急救援發揮功效。

高雄榮總指出，緊急救援不僅展現偏鄉緊急醫的重要性，也證明高榮與那瑪夏衛生所無縫醫療合作機制，即使身處偏遠山區，仍能確保患者在黃金時間內獲得最佳治療，提升存活率，前天患者已康復出院返家，往後在那瑪夏衛生所陳文毅醫師門診複查。