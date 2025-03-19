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清明連假國道易壅塞 高公局公布11條替代道路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
連假高速公路車潮示意圖。聯合報系資料照
連假高速公路車潮示意圖。聯合報系資料照

今年清明連假（4月3日至4月6日）共4天，預估國道將有大量返鄉掃墓與出遊車潮，交通部高公局建議，民眾可利用11條替代道路，避開國道易壅塞路段，免於交流道入口前排隊等候；另外，連假前2個周六與連假期間，國道部分交流道實施匝道封閉管制，民眾可多加利用6條替代道路。

4月3日至4月6日為清明連假，高公局預估，國道將有大量返鄉掃墓與出遊車潮，因此規畫實施嚴格匝道儀控及相關管制措施，以減緩尖峰時段瓶頸路段的壅塞，民眾若無法避開尖峰時段出門，可利用11條（長途4條，短途7條）替代道路，避開國道易壅塞路段。

高公局針對國道長途旅次規畫4條替代道路，包含國5頭城至坪林北向、國1國3新竹至台南地區雙向、國6舊正至台中地區雙向，及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向。

針對短途旅次則規畫了7條區域性替代道路，包含國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

高公局表示，上述替代路線皆設有指示標誌導引，並可於高速公路1968App及高公局網站查詢；另高速公路1968App除提供替代路線圖以外，也有「即時影像」功能供用路人確認國道即時路況，該App的「替代道路」功能，也可比較替代道路與國道的旅行時間，供用路人選擇合適的路線，以增進旅途便利及順暢。

高公局提醒，清明節連續假期前2個周六與連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，用路人需改道行駛，匝道封閉的交流道與時段如下：

一、3月22、29日（周六）

國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5至12時

二、4月3日（周四）

（一）國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5至12時

（二）國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0至12時

三、4月4日（周五）

（一）國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5至12時

（二）國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5至12時

四、4月5、6日（周六、周日）

（一）國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口，12至21時

（二）國道3號西濱交流道北向入口，12至21時

高公局表示，針對上述匝道封閉的交流道，共規畫6條替代道路，用路人可於出發前透過1968App加以規畫利用。

清明節連續假期匝道封閉改道路線圖。圖／高公局提供
清明節連續假期匝道封閉改道路線圖。圖／高公局提供
國道短途替代道路圖。圖／高公局提供
國道短途替代道路圖。圖／高公局提供
國道長途替代道路圖。圖／高公局提供
國道長途替代道路圖。圖／高公局提供

國道 替代道路 高公局

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