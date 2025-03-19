十大違規食藥廣告罰3.7億 郭子乾代言「這產品」罰最多

衛福部食藥署公布「113年度十大違規食藥廣告名單」，單一產品被裁罰最高金額為1124萬元，業者樂微生醫國際有限公司共3件產品上榜，總共被開罰1844萬元，去年度全國食品、藥品和化粧品總裁罰總金額達3.7億元。醫師提醒，亞健康族群易被誇大療效產品吸引，輕則花錢沒療效，嚴重導致延誤就醫，不實廣告無疑是「健康詐騙」。

食藥署企畫科技組組長許朝凱表示，113年度全國衛生機關裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計8006件，罰鍰金額達3億7765萬元，相較於112年裁處1萬526件，罰鍰金額4億3202萬元，裁處件數減少2520件、金額減少5437萬元，均顯著下降。主要是去年1月31日祭出修正廣告處理原則加重處罰規定，包括廣告違規情狀及名人代言加權最高3倍等。

去年度十大違規食藥廣告分別為A.H.A關捷挺固立、原輔堂立順芯、活化勝、PP石墨烯智能氣動塑崩系列、PBF護衛寶、神農太醫堂千金方加味排毒祛濕飲、元氣堂-苦瓜胜肽複方強化EX 膠囊、萬年堂全酵激酶EX、金沛兒蜂胎王純淨奇蹟膠囊，及Labelle 拉蓓-青春超能纖汁等。

許朝凱說，上述產品廣告內容大多涉及醫療效能與生理功能，均已依法裁處新台幣100萬至1124萬元，其中「A.H.A關捷挺固立」產品，廣告誆稱為「治療肌少症，逆轉肌肉萎縮…治療退化性關節炎」等誇張療效，為113年度違規食藥廣告之首，累計開罰1124萬，同時裁處該廣告代言人郭子乾216萬元。

「A.H.A關捷挺固立」在112年也是被裁罰金額最高，該年度刊播業者為聯群國際企業有限公司和為格國際企業有限公司。許朝凱表示，到了113年，換成樂微生醫國際有限公司，但監測的內容仍為產品廣告狀況，仍可裁罰。

食藥署副署長林金富強調，違規食藥廣告的原則，包括罰得到、罰得重、下架要即時等，只要看到違規內容就會成案調查，確立後予以裁處，業者換一家公司也沒有用，同時也請地方衛生局加重開罰，但業者仍有14天意見陳述期，「即時下架違規廣告會再努力」。

台灣腎臟醫學會理事宋俊明表示，腎臟功能已低於常人，或有輕微心血管動脈硬化的「亞健康」族群，特別容易被這類誇大療效的健康食品吸引，輕則花錢卻沒療效，但更嚴重的是延誤就醫、產生生理疾病，提醒民眾要有識別「健康詐騙」的觀念。