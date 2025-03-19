地震工程大解密 國研院攜手國資圖地震科普昨開展

台灣地震頻仍，地震災情時有所聞，政府因而投注相當多資源進行災防科技相關研究，並藉由科普展覽與活動，幫助民眾學習基本災防知識。國研院國震中心近日與國資圖合作，辦理「地震工程大解密－讓建築更安全的秘密」地震工程科普展，並於昨日開展，展期將至7月20日。

國研院表示，地震是台灣的宿命，沒有地震就沒有台灣島的形成。如何和地震共存，是居住在台灣所有人必須共同面臨的課題。因此，建築安全向來是社會關注的焦點，本次於國資圖2樓「科學家的秘密基地@臺中」辦理「地震工程大解密－讓建築更安全的秘密」地震工程科普展分為三部分，包含「地震工程大解密」主題故事報架、傾斜柱拍照區以及先進減震技術介紹等。

「地震工程大解密」主題故事書報架內含10篇地震工程專題報導，全面解析地震工程科技，揭露如何透過耐震、減震、隔震技術與建築補強工法，提升建築物在地震中的安全性；「傾斜柱拍照區」則配合現場的傾斜柱，模擬經強烈地震震損後的房屋樣貌，搭配地貼等裝飾，讓現場民眾體驗位於受災現場的震撼。