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地震工程大解密 國研院攜手國資圖地震科普昨開展
台灣地震頻仍，地震災情時有所聞，政府因而投注相當多資源進行災防科技相關研究，並藉由科普展覽與活動，幫助民眾學習基本災防知識。國研院國震中心近日與國資圖合作，辦理「地震工程大解密－讓建築更安全的秘密」地震工程科普展，並於昨日開展，展期將至7月20日。
國研院表示，地震是台灣的宿命，沒有地震就沒有台灣島的形成。如何和地震共存，是居住在台灣所有人必須共同面臨的課題。因此，建築安全向來是社會關注的焦點，本次於國資圖2樓「科學家的秘密基地@臺中」辦理「地震工程大解密－讓建築更安全的秘密」地震工程科普展分為三部分，包含「地震工程大解密」主題故事報架、傾斜柱拍照區以及先進減震技術介紹等。
「地震工程大解密」主題故事書報架內含10篇地震工程專題報導，全面解析地震工程科技，揭露如何透過耐震、減震、隔震技術與建築補強工法，提升建築物在地震中的安全性；「傾斜柱拍照區」則配合現場的傾斜柱，模擬經強烈地震震損後的房屋樣貌，搭配地貼等裝飾，讓現場民眾體驗位於受災現場的震撼。
另外，展場介紹的「先進減震技術運作原理」則是透過國震中心研發的「挫屈束制支撐」縮尺模型，以及手搖振動模型展示，說明該技術如何藉由設置在建築物樓層間吸收地震能量，進而大幅降低地震破壞，提升房屋的耐震性，讓參觀民眾可以更清楚知道減震結構與傳統建築的差異。
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