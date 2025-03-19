快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

胖大叔瘦身變型男 1天逾千次血糖監控立功

中央社／ 台北19日電

57歲張先生體態稍胖，長年服用糖尿病藥物，近期血糖控制不佳，醫師建議1天逾千次連續監控血糖變化，分析生活習慣，發現時常吃下隱藏性醣類，改善飲食習慣，半年就瘦7公斤。

根據調查，約12%台灣成人受糖尿病所困擾，榮新診所副院長康宏銘今天在記者會提到，血糖控制是每名糖尿病重要課題，若控制不佳，長期處於高血糖狀態，恐造成全身器官慢性傷害，誘發多種併發症，如腦血管病變、心血管疾病、視網膜病變、腎臟病變、神經病變等。

積極控制第1步是掌握血糖測量記錄。康宏銘說，血糖是測量血液葡萄糖濃度，傳統居家血糖監測是單點測量，部分患者害怕扎針測指尖血，即使不怕針，再勤奮1天頂多測7次，無法顯示整天的血糖變化，隨著科技進步，連續血糖儀器問世，1天測驗超過千次不再是不可能的任務。

康宏銘指出，連續血糖監測儀器可提供血糖變化曲線，配合個人飲食內容、運動與生活型態解讀，更清楚每個人獨特胰島素分泌生理。連續血糖監測是認知行為治療，有助病患本身對疾病知識增加，進而改變自我照顧行為，調整生活行為及飲食型態，體重管理也變得較容易。

康宏銘說，糖尿病前期患者修正飲食習慣，能達到預防延緩糖尿病發生效果。透過連續血糖監測，糖尿病患通常會驚察的2大飲食錯誤認知，分別是「隱藏性醣類」與「份量錯誤認識」，前者多為吃下太多裹粉烹飪或勾芡調味料理，後者如吃了大碗麵卻不自知已超過需要攝取份量。

康宏銘表示，第1型糖尿病患者連續血糖監控，健保1年給付2次，第2型糖尿病患目前需自費使用，若第2型患者想了解自身狀況，1年使用1至2次即可，持續配戴約10天至14天，不論洗澡運動都沒問題，絕大部分民眾都可配戴，但皮膚較敏感對持續配戴貼片可能不適者不太建議使用。

康宏銘提醒，雖然連續血糖監測裝置近年變得更加簡便且親民，在藥局或醫材店都能購買方便，但糖尿病患不論是用何種方式記錄血糖，仍須定期回診，與醫師密切合作，了解監測數值的意義，切勿任意調整藥物，才能降低併發症發生的可能。

患者 糖尿病

延伸閱讀

4歲女童喝冰沙昏迷！醫指1成分導致中毒 專家籲設年齡限制

糖尿病影響眼內組織代謝 企業主管56歲就罹白內障

吃水果可以給你帶來快樂！心理學家推7種「提升幸福感」的水果

吃飽就想睡？醫示警當心代謝異常 曝吃東西「三多一少」不嗜睡

相關新聞

胃食道逆流已成文明病 醫曝「大魔王」：睡前1行為百分百NG

胃食道逆流已成為現代社會中常見的文明病，尤其是隨著工作壓力的增加，許多人在忙碌中忽略了三餐作息，並且習慣暴飲暴食，導致常見的「火燒心」等症狀。

日本搭機託運AirPods被要求取出！他不解「遊遍全球都沒事」 網分析原因

航空事故頻頻發生，促使國際重新重視飛安問題，台灣不少航空公司自今年3月起，禁止在飛機上使用行動電源。一名旅客分享，自己從日本搭機時，因為行李箱內放置了一對未開封的AirPods，在登機口前被廣播叫名字，被交代要取出才能放行。他決定把這件事情PO文分享到臉書社團「日本自由行討論區」，提醒大家注意。

張家寧聲明 林智群翻譯白話：切割刀法、受虐兒戰法

針對YouTuber「Andy老師」日前爆料YouTube頻道「眾量級CROWD」遭前女友張家寧一家人整碗捧走，張家寧昨...

連帶被罰216萬元！代言同一產品連兩年被罰 郭子乾回應了

衛福部食藥署今天公布「113年度十大違規食藥廣告」，同步也公布代言人被罰的名單，其中藝人郭子乾代言「A.H.A關捷挺固立...

花東縱谷觀光列車山嵐號4月19日首航 車廂、餐點開箱

台鐵「山嵐號」由EMU500型電聯車打造，黃綠漸層色外觀，將於4月19日首航，往返行駛花蓮站至台東池上站。車上餐食全來自...

影／首輛馳騁花東縱谷觀光列車 「山嵐號」4月19日啟航

台鐵與雄獅旅遊在去年推出最美甜點列車「海風號」獲得熱烈迴響，其姊妹列車「山嵐號」將於4月19日正式啟程，花蓮縣長徐榛蔚、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。