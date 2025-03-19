80歲以上聘外籍看護免巴氏量表 勞動部拚7月底前上路

立法院去年底通過就業服務法第46條修正案，將開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。但新政策至今未上路引發外界批評行政怠惰，勞動部洪申翰今在立院答詢表示，為確保重症者的照顧權益不受損，勞動部將規畫「雙軌分流」，至少要6個月才能完成配套措施。

立委陳菁徽今在立院衛環委員會質詢80歲以上巴氏量表免評的上路時程。洪申翰先是澄清，部分政治人物批評沒有馬上實施是行政怠惰，這說法對勞動部同仁並不公平。

洪申翰說，立法院去年底三讀通過就服法修正案，勞動部在1月17日便召開跨部會會議討論後續因應，因為很多重症家庭擔心看護移工將棄重擇輕，因此勞動部設計的配套措施必須確保重症家庭日後能找到照顧資源，避免引發移工聘僱市場失序。

洪申翰說，現在在做的幾件配套，除了修訂法規，也會以兼顧重症權益為前提設計雙軌分流，讓重症家庭能以簡便方式申請外籍看護，地方長照中心、相關單位為此必須增加人力，還要找財源、召募、訓練人員，這需要幾個月的時間；也需要跟移工來源國討論增加引進移工人數，而來源國也得考量訓練量能，在高度壓縮的作業程序下，最快也要六個月的時間才能上路。

開放80歲以上長者免巴氏量表評估後，勞動部預估將有53萬人取得聘雇資格，洪申翰說，據過去資料推估，可能會有將近10萬人申請外籍看護。

勞動部官員補充說明，希望能拚7月底前上路。