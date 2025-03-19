憂延誤治療 台大兒醫院長盼醫院個別總額排除兒童醫療

全民健保個別醫院總額新制4月1日起將全面上路，各界憂慮氛圍逐漸濃厚。罕見疾病患者呼籲，應保障罕病治療不列計個別總額，台大醫院兒科醫師也藉部務會議表達擔憂。台大兒童醫院院長李旺祚表示，兒童表達能力不如成人，在新制引導下，若病人必須逐級就醫，恐有延誤治療，留下後遺症疑慮，盼政府將「學齡前兒童醫療」排除列計個別總額中。

李旺祚說，新制目的是落實分級轉診，希望輕症病人不必直接到醫學中心，藉此減少大醫院門診量，「但用在兒科並不適合」，兒童不像大人能分辨自身病況是否嚴重，加上許多症狀並不典型，例如兒童嘔吐未必只是諾羅、輪狀病毒，心肌炎、泌尿道感染等較嚴重病症，也會以嘔吐表現，若家長不夠警覺，只在診所就醫，後續轉診至大醫院才發現事態嚴重，恐會延誤治療，留下後遺症。

「身為兒科醫師，很擔心孩童治療被延誤，留下後遺症。」李旺祚表示，部分診所、中型醫院小兒科醫師人數較少，且不像醫學中心醫師，治療兒童重症經驗相對豐富，能及早察覺、診斷孩童異狀，新制上路後，恐讓民眾減少至醫學中心就醫，延後治療期程，對兒童醫療並非好事，且影響範圍不只小兒科，還包括兒童心智科、小兒骨科、小兒外科等兒童醫療相關科別。

目前台北區22項醫院個別總額保障項目，與兒科相關者為保障兒童入住加護病房7至14日。李旺祚表示，這天數其實不夠，許多重症兒童，需在加護病房接受高強度照護的時間長，使用葉克膜者時間更長，若病人能及早在醫學中心、區域醫院接受診斷治療，才可望減少病情惡化至重症，必須使用加護病房、葉克膜的機會。

李旺祚說，台灣面臨少子化趨勢，政府應花費更多心力重視兒童，與其提出優化兒童醫療計畫等計畫性措施，不如把對於兒童醫療的重視，落實至生活每個角落，在醫院個別總額制度中排除列計兒童醫療，即是具體可行作法，自己也倡議成立國家級兒童醫療中心，並提供三歲前兒童一次完整健康評估，盼政府能夠採納，透過實質行動，證明國家重視孩子。

台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安在臉書發文說，個別醫院總額制度將上路，研判是在無法增加健保財源前提下的緩兵之計，健保每年給醫院固定的錢，「要繼續賣料多實在的牛肉麵」是你家的事，多出的成本醫院必須自行吸收。此事在今天台大兒科部務會議引發討論，不少醫師憂心，兒科經費與人事恐被其他賺錢科別排擠。