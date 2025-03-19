雪霸觀霧遊憩區雲霧步道整修 4月1日起全線封閉半年

YouTuber「Andy老師」日前爆料他與前女友張家寧分手後一無所有，失去「眾量級」頻道，且遭張家人切割。家寧18日透過律師發布四大聲明，強調與Andy一樣對公司財務一無所知，遭外界質疑是在大動作切割媽媽。時常評論時事的網紅Cheap也針對家寧聲明進行「翻譯」，直言家寧的潛台詞是「反正我跟Andy都是領薪水的社畜」。

2025-03-19 10:15