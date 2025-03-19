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雪霸觀霧遊憩區雲霧步道整修 4月1日起全線封閉半年

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
雲霧步道全長約848公尺，4月1日起辦理整修工程，工期約半年將全線封閉。圖／雪管處提供
雲霧步道全長約848公尺，4月1日起辦理整修工程，工期約半年將全線封閉。圖／雪管處提供

為提供遊客更安全的遊憩空間，雪霸國家公園管理處將自4月1日起辦理雲霧步道整修工程，施工期間約半年，全線封閉，前往鄰近景點請改由大鹿林道通行，請遊客注意車輛小心通行。

雪管處指出，雲霧步道位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長約848公尺，入口位於觀霧山椒魚生態中心旁，全線以木棧方式構築，沿途有三處賞景平台，是一條適合老少的大眾化賞景步道。

雲霧步道建置完成多年，隨著氣候環境影響，導致有局部損壞與老舊情形，經委託專業廠商評估，木材梁柱的基本結構，木柱直接插入土壤作為固定，目前已多處材料老舊損壞，恐造成承載力不足產生斷裂，危害遊客安全。

雪管處表示，之前逐年編列預算分期辦理步道整修工程，今年規畫自4月1日起至9月30日止，辦理雲霧步道整修工程第三期。

考量施工期間材料運輸堆置及施工將阻斷步道通行影響遊客安全，採全線封閉；由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，請改由大鹿林道，並請遊客注意車輛小心通行。

國家公園 景點 雪霸

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