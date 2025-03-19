檢查難度高！逾6成「胰臟癌」病患都有1症狀 醫曝2族群高風險

胰臟癌之所以被稱為「癌王」，除了胰臟位於人體腹腔深處，檢查相對困難外，也因為罹癌早期多無明顯症狀，許多患者察覺不對就醫時，往往已是晚期，甚至轉移至其他器官。對此，胰臟醫師林相宏表示，有高達62%的胰臟癌患者都有「脂肪胰」，比例是一般人的6倍，點名容易罹患脂肪胰的高風險族群，並分享預防胰臟疾病的最佳方法。

林相宏醫師近日於FB粉專「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文指出，台灣每3人便有1人患有脂肪肝，然而，脂肪胰對國人健康的危害也不小，盛行率高達16%。據最新研究顯示，罹患胰臟癌的患者中，就有62%也患有脂肪胰，其比例是正常人6倍之多。而脂肪胰癌化的原因，在於過多的脂肪細胞會增加血液中的促發炎因子，且會降低抗發炎的細胞因子IL-10，造成細胞缺氧，導致細胞癌化。

林醫師表示，脂肪胰與脂肪肝的成因類似，當人缺乏運動、攝取過多油膩食物時，身體會將多餘的脂肪儲藏起來，而胰臟相比肝臟，對脂肪又更加敏感，很容易導致胰島素敏感度下降，阻抗性變高，進而患上糖尿病，研究指出，脂肪胰患者中有一半也患有糖尿病。

哪些人是脂肪胰的高風險族群？林醫師將其分為兩大類，第一大類與代謝症候群相關，如腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高、以及高密度（好）膽固醇偏低等；第二大類則與酒精相關，酒精會導致胰腺細胞被脂肪細胞所取代。

至於脂肪胰的檢查方法，林醫師說明，檢查脂肪胰的難度較高，由於胰臟太深層，容易被空氣阻擋，因此必須透過內視鏡超音波或是斷層掃描、磁振造影才能檢查清楚，其中，內視鏡超音波可以提供最多胰臟的結構細節。

最後，林醫師也分享逆轉脂肪胰的秘訣，脂肪胰的高風險族群中，多半與「肥胖」脫不了關係，因此，最重要的便是減少醣類攝取，其中包括含糖飲料、精緻澱粉、太甜的水果等，並多吃原型食物、避免飲酒，養成規律運動的習慣，「控制體重才是預防胰臟疾病最好的方式」。