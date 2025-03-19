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強烈冷氣團今晚至明晨中南部更冷探8度以下低溫 明天逐日回暖

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天在強烈大陸冷氣團影響之下，各地天氣相當寒冷，尤其北台灣一整天都會偏冷，中南部則是夜間清晨也會相當寒冷。記者侯永全／攝影
今天在強烈大陸冷氣團影響之下，各地天氣相當寒冷，尤其北台灣一整天都會偏冷，中南部則是夜間清晨也會相當寒冷。記者侯永全／攝影

今天在強烈大陸冷氣團影響之下，各地天氣相當寒冷，中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，尤其北台灣一整天都會偏冷，中南部則是夜間清晨也會相當寒冷。

謝佩芸表示，預計這波強烈大陸冷氣團明天白天開始逐漸減弱，白天氣溫慢慢回升，不過在輻射冷卻影響之下，晚上清晨各地氣溫明顯偏低，所以未來幾天會是日夜溫差大的天氣型態。

北方冷高壓的中心在華中地區東移逐漸出海，謝佩芸表示，目前還是受到冷空氣的影響，吹的是比較偏東北風的環境，因此台灣附近雲量有兩個型態，一部分就是整個冷空氣帶下來的東北季風，迎風面桃園以北、東半部雲量明顯偏多；另外可以看到，整個中國地區到台灣海峽這一帶，雲量偏少，主要是漸漸受到乾空氣的影響。

謝佩芸表示，乾空氣還在逐漸往南移動過程中，台灣的西半部竹苗到東部地區已經有些地方可以看到陽光，不過在嘉義以南到南部目前還是有中層雲系覆蓋，山上雲量比較多。今天台灣上空雖然會帶來明顯降雨的雲不太多，但是各地仍有地方雲量偏多。

今天清晨在冷空氣及部分地區受到輻射冷卻效應影響之下，新竹、苗栗清晨溫度相當的低，很多鄉鎮出現6度以下低溫，其中在新竹關西只有4.2度，另外在苗栗三灣的大河也只有4.7度，雲林以北到北宜蘭、大台北不少地區出現10度以下低溫，新北、基隆都有出現6度左右低溫。謝佩芸表示，其他地方雖然溫度沒這麼低，但台南以北很多地方今天清晨只有12至14度，感受上相當寒冷。

氣溫趨勢，謝佩芸表示，今天全台在強烈大陸冷氣團影響之下，各地氣溫偏低，尤其桃園以北、宜蘭今天白天高溫只有15至17度，整天感受寒冷；中部、花東高溫20度以下；只有南部高溫21至22度左右；今天一整天各地偏冷偏涼。尤其到了明天清晨，各地水氣逐漸轉乾，輻射冷卻效應更為明顯，預計明天清晨有很多地方，尤其中南部氣溫比今天更低。

謝佩芸表示，明天白天冷空氣強度逐漸減弱，因此從明天開始到下周整體氣溫逐漸回升，每天回升1至2度、2至3度，一天比一天回暖。白天高溫有機會在周五、周六回升到20度以上，但是夜間清晨低溫還是相當低，尤其周六清晨之前，中北部地區都有機會出現12度附近的低溫，未來一段時間日夜溫差相當大。周日之後，尤其下周一初期，天氣型態又回到溫暖的狀態。

明天清晨氣溫相當低，氣象署持續發布低溫特報，要提醒嘉義以北、宜花地區明天清晨仍然容易出現10度以下低溫，金馬低溫也會在10度以下；苗栗以北、宜蘭還是有機會出現8度以下低溫，注意保暖。

降雨趨勢，謝佩芸表示，天氣方面則是相對單純，今天東半部和北北基局部降雨，中南部山區零星降雨，不過西半部多雲到晴、下雨機率今天明顯降低。明天之後水氣減少，降雨機率愈來愈低，明天開始到周六花東、恆春半島零星雨，不過從周日到下周一、周二，是未來天氣最穩定的時候，各地多雲到晴天氣為主，這種天氣型態日夜溫差大。

謝佩芸表示，今晚到明天清晨非常寒冷，要注意保暖。今天仍有中層水氣在通過，所以今天在中南部、花東3000公尺以上山區仍有零星降雪機率，由於水氣漸漸轉乾，下半天之後降雪機率愈來愈低。山區注意路面結冰、積冰狀況，行車注意安全。

未來幾天氣溫持續回暖，一直到下周初期，謝佩芸表示，預期下周四前後會有下一波天氣系統影響台灣，後續可能伴隨冷空氣，但是冷空氣強度變數比較大，要持續觀察。

氣象署發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今天北部及東北部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；橙色燈號：新竹縣、苗栗縣、新北市、宜蘭縣，黃色燈號：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣。

今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供
今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

今夜明晨低溫提醒。圖／中央氣象署提供
今夜明晨低溫提醒。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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