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物流車違停堵巷道 司機嘆為難：專用車位規畫迫在眉睫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
隨著電商、超商及「蝦皮店到店」等物流需求增加，物流車輛頻繁穿梭於市區巷弄，違停日益嚴重。記者張策／攝影
隨著電商、超商及「蝦皮店到店」等物流需求增加，物流車輛頻繁穿梭於市區巷弄，違停日益嚴重。記者張策／攝影

隨著電商、超商及「蝦皮店到店」等物流需求增加，物流車輛頻繁穿梭於市區巷弄，違停日益嚴重。許多取貨門市設於狹窄巷道或無車格區域，物流車司機在送貨時選擇違停，警方可依道路交通管理處罰條例開罰，若未嚴重影響通行，仍可勸導不罰。

42歲葉姓物流司機表示，送貨時往往需搬運大量貨物，若無法停在店家附近，搬運成本與送貨時間將大幅增加。「像運送箱裝飲料，生意好的店舖可能有七、八十箱，要是停遠一點再搬，後面所有店舖的貨都會延遲，公司會罰款，店家也不好作業，最後還是自己加班。」

他坦言，只要不要是超速或闖紅燈之類的司機個人問題，公司都會幫忙處理繳掉違停罰款，比較不用擔心。但仍希望政府能設置專用車位，避免經常與路過用路人及周邊店家發生爭執。

對於物流車違停，民眾反應不一。34歲劉姓男子表示，常遇到物流車堵住車道，但也能理解司機的難處，「他們只能這樣停，不然沒地方裝卸貨，希望能有專門的下貨區，減少對交通的影響。」27歲余姓女子則認為，物流車違停對機車族影響尤為嚴重，「內側車道通常禁行機車，外側車道又被堵住，機車根本沒路走。」她提到，曾在新聞上看過因物流車違停導致的車禍案例，雖然已習慣這種情況，但仍期待未來能有解決方案。

對於物流車違停問題，警方表示，依道路交通安全規則第111、112條規定，臨時停車應避免在人行道、交岔路口10公尺內等禁止停車區域，否則可依道路交通管理處罰條例第55、56條舉發。不過，若違停僅為短暫裝卸貨，且未嚴重影響交通，則可依「統一裁罰基準」僅施以勸導，免予舉發。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，台北市已著手規畫物流專用車位，未來地方政府應加速推動，確保物流車輛有適當的停車空間。同時，也應透過科技執法，確保專用車位不被長時間占用，避免其他用路人權益受損。此外，新開設的商店應被要求預留物流車位，以減少違停需求。

隨著電商、超商及「蝦皮店到店」等物流需求增加，物流車輛頻繁穿梭於市區巷弄，違停日益嚴重。記者張策／攝影
隨著電商、超商及「蝦皮店到店」等物流需求增加，物流車輛頻繁穿梭於市區巷弄，違停日益嚴重。記者張策／攝影
隨著電商、超商及「蝦皮店到店」等物流需求增加，物流車輛頻繁穿梭於市區巷弄，違停日益嚴重。記者張策／攝影
隨著電商、超商及「蝦皮店到店」等物流需求增加，物流車輛頻繁穿梭於市區巷弄，違停日益嚴重。記者張策／攝影
隨著電商、超商及「蝦皮店到店」等物流需求增加，物流車輛頻繁穿梭於市區巷弄，違停日益嚴重。記者張策／攝影
隨著電商、超商及「蝦皮店到店」等物流需求增加，物流車輛頻繁穿梭於市區巷弄，違停日益嚴重。記者張策／攝影

物流 車位 違停

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