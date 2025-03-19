任期到明天！談台鐵精進處 杜微：安全文化需持續推動

台鐵公司董事長杜微去年底提出辭呈，行政院昨（18日）確定准辭，杜微任職到3月20日，杜微今被問到對台鐵未來的期許及退休規畫，雖語氣平靜，難掩對台鐵的不捨及使命感。杜微表示，台鐵是一個138年的傳統公司，安全文化的建立還需要時間來持續推動，而他自己未來則會從事台鐵的志工工作。

今年3月11日剛過65歲生日的杜微，是台鐵公司化的首任董事長，考量已完成階段性任務後，因此主動提出請辭，行政院也於昨天准辭，杜微將任職到3月20日，後續台鐵董事長將暫由交通部次長伍勝園代理。

杜微今出席「台鐵五一勞動節活動暨模範勞工表揚大會」，會前接受採訪時表示，對於提出辭呈、申請退休准辭，心情平靜，未來也將會從事台鐵志工工作。

談到在台鐵任內的成就，杜微表示，沒有什麼驕傲的事情，但與台鐵同仁相處還算融洽，大家共同為台鐵打拚，也算有一些成績，對此感到欣慰。

杜微說，他任內參與很多台鐵的建設，包含票務系統、引進新車、行車安全等，工作雖複雜，但都順利完成。

談到台鐵還有哪些該精進的地方，杜微表示，該精進的地方一直都在努力，不是現在才有，台鐵是138年的傳統公司，而未來想要最需要精進的地方，就是持續推動安全文化。

杜微指出，台鐵2020年正式實施安全文化，安全文化基礎在於安全管理系統，台鐵是傳統鐵路，若要真正落實到基層，還需要一些時間，安全文化的建立是台鐵公司未來非常重要的工作，需要持續推動。