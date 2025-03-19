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我豬瘟非疫區申請認定 最快5月有望通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
我國向世界動物衛生組織（WOAH）申請「豬瘟非疫國」認定，已獲WOAH科學委員會審查建議「同意」認定，並進入為期60天的預告及評論程序。示意圖。本報資料照片
我國向世界動物衛生組織（WOAH）申請「豬瘟非疫國」認定，已獲WOAH科學委員會審查建議「同意」認定，並進入為期60天的預告及評論程序。示意圖。本報資料照片

農業部表示，我國向世界動物衛生組織（WOAH）申請「豬瘟非疫國」認定，已獲WOAH科學委員會審查建議「同意」認定，並進入為期60天的預告及評論程序，會員國若無異議，該認定將於5月WOAH年會正式獲得通過。

農業部動植物防疫檢疫署表示，豬瘟（Classical Swine Fever）是一種高度傳染性及致死性的病毒性疾病，對養豬產業造成極大威脅，我國自2005年撲滅最後一例豬瘟案例後，陸續推動多項防治計畫，2023年7月全面停止施打豬瘟疫苗，並建立嚴格監測機制，持續評估台灣本土是否已無豬瘟病毒。

此外，規範進口豬隻及豬肉產品來源國須為我國認定的豬瘟非疫區，且活豬不得施打豬瘟疫苗，並於邊境隔離檢疫期間進行豬瘟檢測，須確認陰性方可放行，嚴防境外疫情入侵。

防檢署說，在歷經長期監測與嚴謹自我評估我國符合豬瘟非疫國申請標準，即於2024年8月正式向WOAH提交申請，經WOAH專家小組審查，我國防檢疫策略及監測數據均符合「陸生動物衛生法典」（Terrestrial Animal Health Code）豬瘟非疫區國家認定標準，並於今年2月20日獲WOAH科學委員會建議同意認定。

防檢署表示，目前我國申請案已進入WOAH為期60天的預告及評論期，若無會員國提出異議，將在5月的WOAH年會上正式獲得認證並頒發證書，屆時台灣將成為亞洲唯一獲得豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大重大豬病非疫國認定的國家。當取得WOAH認證後，將有助於我國與貿易夥伴洽談輸出條件，拓展更多出口機會，提升台灣豬肉產業的國際競爭力。

豬肉 農業部

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