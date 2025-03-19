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花蓮瘧疾確診首例 30多歲外籍男有境外疫區活動史

中央社／ 花蓮縣19日電
花蓮出現114年首例境外移入瘧疾確診病例，為居住壽豐鄉30多歲外籍男性，經查1個月內曾有瘧疾流行疫區活動史。花蓮縣衛生局已對個案居住地周邊懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊，並進行環境消毒作業等防治措施。（花蓮縣衛生局提供）中央社
花蓮出現114年首例境外移入瘧疾確診病例，為居住壽豐鄉30多歲外籍男性，經查1個月內曾有瘧疾流行疫區活動史。花蓮縣衛生局已對個案居住地周邊懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊，並進行環境消毒作業等防治措施。（花蓮縣衛生局提供）中央社

花蓮出現今年首例境外移入瘧疾確診病例，為居住壽豐鄉30多歲外籍男性，因頭痛、發燒、畏寒、噁心及疲倦等症狀至醫院就醫，經查1個月內曾有瘧疾流行疫區活動史。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，國內今年截至3月18日，已有6例境外移入瘧疾確定病例，其中花蓮縣1例；這例個案為壽豐鄉一名外籍男性，3月11日身體不適就醫後檢驗確診。

衛生局長朱家祥表示，已對個案居住地周邊疑似高風險場域懸掛捕蚊燈誘捕病媒蚊、環境消毒作業及周邊醫療院所訪視等防治措施；同時提醒當地民眾，如有不適症狀盡速就醫，避免疫情擴散。

衛生局說明，瘧疾為感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類導致傳染的疾病，一般分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧，其中以間日瘧及惡性瘧最常見；多數人感染後約7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐及疲倦等症狀，若未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或週期性畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

衛生局提醒民眾，若因公務或旅遊前往國外瘧疾流行地區，可於出國前1個月至衛生福利部花蓮醫院、花蓮慈濟醫院旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可防蚊藥劑，居住環境選擇有紗門、紗窗房舍。

返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史、接觸史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊；瘧疾相關資訊可至衛生福利部疾病管制署官網、免費防疫專線1922或撥花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。

瘧疾 花蓮 衛生局

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