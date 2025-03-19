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擺脫過勞之島？ 洪申翰：不鼓勵勞工多加班 提高薪資改善工時

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今在立院衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰今在立院衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤／攝影

台灣仍是過勞之島，年總工時仍高居OECD國家前5名。立院內政委員會17日審查「紀念日及節日實施法草案」，勞團、立委主張應透過增訂國假達到減少工時，勞動部次長李健鴻回應，考量很多員工希望多加班多賺錢，因此也透過最低工資調整提升薪資。勞動部長洪申翰今天說，勞動部不鼓勵勞工多加班，而是透過拉高薪資、減少低薪，改善高工時的情況。

對於國定假日增訂，李健鴻日前在立院詢答時提及，工時確實有改善空間，勞動部正推動工作與家庭平衡補助計畫，也希望透過最低工資調整提升勞工薪資，因為很多員工希望多加班多賺錢，但此發言遭勞團批評胡扯，並指若真的是勞工希望多加班賺錢，增加國假，就也會增加假日出勤加班費

勞動部今在立院社福及衛環委員會進行業務報告。洪申翰會前受訪時表示，工時確實有改善空間，但也確實有部分勞工領相對低的薪資，因此希望透過多加班來增加收入，但站在勞動部立場，當然不希望勞工都這樣想，勞工加班非勞動部所樂見，「不會鼓勵勞工多加班。」

他進一步說，這就是為什麼這幾年不斷調漲最低工資的原因，希望把勞工薪資帶起來，減少低薪勞工，讓勞工因為相對低薪就期待透過加班來增加收入的情況減少。

洪申翰強調，透過拉高薪資、減少低薪狀況，讓需要靠加班維繫收入的勞工再減少一些，某種程度可改善工時。

加班費 勞動部 薪資

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