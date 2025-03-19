影／高手在台灣 純手工布袋戲木偶悟空經4個月製作驚艷登場

發揚傳統藝術，純手工布袋戲木偶再升級，金光布袋戲雕刻師蕭佟興常創作布袋戲人形偶頭，他最近和雕刻師何育霖共同完成悟空木雕偶頭，造型由狐九尾木偶工作室、蚊子館偶衣工作室製作，歷經4個月製作最近完成豪華登場，成為吸睛熱烈討論話題，工作室強調此作品「Made in Taiwan」。

「雲州大儒俠」在1970年至1973年間，是台視公司播出的電視布袋戲，播出期間曾締造出收視率高達90%以上的紀錄；布袋戲偶的靈魂主角木刻的偶頭近幾年不斷創新，金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，創作角色包括電玩和電影主角，擬人化的木雕偶頭令人驚艷，其中一顆「魷魚遊戲」韓國影集主角的偶頭，擬真程度，難以想像是一塊木頭刻畫出的作品。

傳統布袋戲木偶，整尊高度從原本約高30公分，演變成電視木偶大尺寸約90公分，3D列印技術進步和廣泛運用後，霹靂布袋戲的木雕偶頭也逐漸改為科技偶頭，複製出的偶頭每顆都很像，但少了傳統「木頭味」和手工藝術價值，目前仍有許多戲迷獨愛木雕偶頭。

金光布袋戲雕刻師蕭佟興早已感受到布袋戲偶頭市場變化，他想延續偶頭雕刻的傳統藝術，跳脫傳統再創新，擬真和自創的布袋戲人形木雕偶頭因此應運而生。

「這個電影主角的長相很有特色，刻成布袋戲人形偶頭應該很棒！」剛開始有想法，但真正要創作時才發現不容易，蕭佟興構思後，蒐集電影主角的照片，盡可能找出各種角度畫面，再找出五官臉形接近的木頭即「粗胚」，著手人形木雕偶頭的創作。

電視版布袋戲木雕偶頭是「活眼活嘴」，也就是眼睛和嘴巴都可動，蕭佟興創作人形偶頭時，盡可能保留這二項特點。

人形偶頭完整刻出後，還要以不同粗細的砂紙磨平，表面平滑後再上色，上色過程又是一大工程，從底漆的粉彩到噴漆、消光，也會視角色需求噴上膚質感的「顆粒」狀，更擬人化，多層上色，漸層立體感，最後的眉毛、眼線、嘴形，甚至皮膚紋理與肌肉線條、皮膚斑點的描繪，都是對雕刻師的筆工和技術一大考驗。

韓國影集「魷魚遊戲」觀看人數多，曾引起一波熱潮，蕭佟興看過後，對戲中人生和人性刻畫感慨深，尤其對主角的演技印象更深刻，他蒐集資料後開始創作，這段時間他每天都想著創作偶頭的各種細節，為了保留主角獨有的笑容特色，這次創作他採「活眼死嘴」，眼睛可動，嘴巴固定的方式。

影集主角完成後，看到的人都嘆為觀止，難以相信是木頭創作，但一看就知道是哪部影集的主角，眼神、魚尾紋和額頭皺紋，維妙維肖，眼神充滿算計和謊言，欣賞者說：「就是這個味道」；這顆人形偶頭PO上木偶工作室網站後，引起熱烈討論，但早已被買家收藏，無法再現場欣賞。

另有客人訂製的電玩角色，提供創作設計圖，蕭佟興再上網蒐集資料後，盡可能完整還原角色原貌，有精靈耳朵或臉上刀痕角色，曾有客人收到偶頭作品後很滿意，再委託「狐·九尾木偶工作室」製作造型和偶衣，整尊完成後，成為獨一無二的藝術品。