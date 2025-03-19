快訊

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

「制服地圖」論文引發學倫討論 教部曾合辦活動掀爭議

新北大巨蛋最新設計圖曝光 劉和然：火車要開了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高手在台灣 純手工布袋戲木偶悟空經4個月製作驚艷登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，擬人化程度逼真，他最近和雕刻師何育霖共同完成悟空，造型由狐九尾木偶工作室，偶衣是蚊子館偶衣工作室製作。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，擬人化程度逼真，他最近和雕刻師何育霖共同完成悟空，造型由狐九尾木偶工作室，偶衣是蚊子館偶衣工作室製作。圖／狐·九尾木偶工作室提供

發揚傳統藝術，純手工布袋戲木偶再升級，金光布袋戲雕刻師蕭佟興常創作布袋戲人形偶頭，他最近和雕刻師何育霖共同完成悟空木雕偶頭，造型由狐九尾木偶工作室、蚊子館偶衣工作室製作，歷經4個月製作最近完成豪華登場，成為吸睛熱烈討論話題，工作室強調此作品「Made in Taiwan」。

「雲州大儒俠」在1970年至1973年間，是台視公司播出的電視布袋戲，播出期間曾締造出收視率高達90%以上的紀錄；布袋戲偶的靈魂主角木刻的偶頭近幾年不斷創新，金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，創作角色包括電玩和電影主角，擬人化的木雕偶頭令人驚艷，其中一顆「魷魚遊戲」韓國影集主角的偶頭，擬真程度，難以想像是一塊木頭刻畫出的作品。

傳統布袋戲木偶，整尊高度從原本約高30公分，演變成電視木偶大尺寸約90公分，3D列印技術進步和廣泛運用後，霹靂布袋戲的木雕偶頭也逐漸改為科技偶頭，複製出的偶頭每顆都很像，但少了傳統「木頭味」和手工藝術價值，目前仍有許多戲迷獨愛木雕偶頭。

金光布袋戲雕刻師蕭佟興早已感受到布袋戲偶頭市場變化，他想延續偶頭雕刻的傳統藝術，跳脫傳統再創新，擬真和自創的布袋戲人形木雕偶頭因此應運而生。

「這個電影主角的長相很有特色，刻成布袋戲人形偶頭應該很棒！」剛開始有想法，但真正要創作時才發現不容易，蕭佟興構思後，蒐集電影主角的照片，盡可能找出各種角度畫面，再找出五官臉形接近的木頭即「粗胚」，著手人形木雕偶頭的創作。

電視版布袋戲木雕偶頭是「活眼活嘴」，也就是眼睛和嘴巴都可動，蕭佟興創作人形偶頭時，盡可能保留這二項特點。

人形偶頭完整刻出後，還要以不同粗細的砂紙磨平，表面平滑後再上色，上色過程又是一大工程，從底漆的粉彩到噴漆、消光，也會視角色需求噴上膚質感的「顆粒」狀，更擬人化，多層上色，漸層立體感，最後的眉毛、眼線、嘴形，甚至皮膚紋理與肌肉線條、皮膚斑點的描繪，都是對雕刻師的筆工和技術一大考驗。

韓國影集「魷魚遊戲」觀看人數多，曾引起一波熱潮，蕭佟興看過後，對戲中人生和人性刻畫感慨深，尤其對主角的演技印象更深刻，他蒐集資料後開始創作，這段時間他每天都想著創作偶頭的各種細節，為了保留主角獨有的笑容特色，這次創作他採「活眼死嘴」，眼睛可動，嘴巴固定的方式。

影集主角完成後，看到的人都嘆為觀止，難以相信是木頭創作，但一看就知道是哪部影集的主角，眼神、魚尾紋和額頭皺紋，維妙維肖，眼神充滿算計和謊言，欣賞者說：「就是這個味道」；這顆人形偶頭PO上木偶工作室網站後，引起熱烈討論，但早已被買家收藏，無法再現場欣賞。

另有客人訂製的電玩角色，提供創作設計圖，蕭佟興再上網蒐集資料後，盡可能完整還原角色原貌，有精靈耳朵或臉上刀痕角色，曾有客人收到偶頭作品後很滿意，再委託「狐·九尾木偶工作室」製作造型和偶衣，整尊完成後，成為獨一無二的藝術品。

雕刻師蕭佟興最近和雕刻師何育霖共同完成悟空木刻偶頭，造型由狐九尾木偶工作室、蚊子館偶衣工作室製作，整尊完成品已上網分享，再度引起熱烈討論和偶迷詢問。

金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，擬人化程度逼真。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，擬人化程度逼真。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，創作角色包括電玩和電影主角，還設計出擬人胸版。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，創作角色包括電玩和電影主角，還設計出擬人胸版。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，擬人化程度逼真，他最近和雕刻師何育霖共同完成悟空，造型由狐九尾木偶工作室，偶衣是蚊子館偶衣工作室製作。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，擬人化程度逼真，他最近和雕刻師何育霖共同完成悟空，造型由狐九尾木偶工作室，偶衣是蚊子館偶衣工作室製作。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，擬人化程度逼真，他最近和雕刻師何育霖共同完成悟空，造型由狐九尾木偶工作室，偶衣是蚊子館偶衣工作室製作。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，擬人化程度逼真，他最近和雕刻師何育霖共同完成悟空，造型由狐九尾木偶工作室，偶衣是蚊子館偶衣工作室製作。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，創作角色包括電玩和電影主角，這顆魷魚遊戲電影主角偶頭擬真程度，讓人驚艷。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，創作角色包括電玩和電影主角，這顆魷魚遊戲電影主角偶頭擬真程度，讓人驚艷。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興刻畫布袋戲木偶，創作至今20多年。記者游振昇／攝影
金光布袋戲雕刻師蕭佟興刻畫布袋戲木偶，創作至今20多年。記者游振昇／攝影
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，歷史人物和西遊記也是創作靈感來源。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，歷史人物和西遊記也是創作靈感來源。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭。圖／狐·九尾木偶工作室提供
金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭。圖／狐·九尾木偶工作室提供

布袋戲 蚊子館

延伸閱讀

「鳥歌」英國熱銷2百萬冊 祖孫雙線譜寫戰爭救贖

又甜又辣誰受得了！趙露思「緊身爆乳皮裙」真實身材一覽無遺 御姐風狠狠拿捏美炸了

請問還缺員工嗎？Jennie豪華工作室獨家公開「台幣90萬沙發來自她的好品味」！

台中男想偷賣保育蜂鷹標本遭搜索 貨源來自南投工作室

相關新聞

暖心！捷運熱心男童主動扶陌生婆婆下車 同行父︰爸爸以你為榮

熱心助人，由小培養！台灣1名人父拍攝兒子乘搭捷運期間，主動幫手攙扶陌生婆婆下車，父親將影片上載至社交平台，大讚兒子主動幫助其他人，「真的很棒」、「爸爸以你為榮，愛你」。

台鐵爭考成甲等 交部要討論

台鐵公司化甫滿一周年，近期向交通部提報，希望向國家發展委員會爭取公司考成列甲等。不過交通部直言，台鐵公司掛牌首年虧損一三...

強烈冷氣團達標 吳德榮：明晨仍恐探4度低溫 下周熱如夏

今晨平地最低溫前3名為新竹關西4.2度、苗栗三灣4.7度、新北石碇5.9度；中央氣象署發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼...

「子宮比椰子大」裝滿鐵盆！台大名醫驚險接生 兩度劃刀才看見小孩

台大婦產科名醫施景中日前在臉書分享一名患有子宮腺肌症的懷孕婦女，生產過程相當驚險，由於子宮患有腺肌症讓外形「比椰子大上許多」，腹中的嬰兒在第二次劃刀後才順利出生。

影／合歡山飄3月雪持續下 積雪已逾11.5公分

受強烈大陸冷氣團及華南水氣東移影響，合歡山昨凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5...

張家寧聲明 林智群翻譯白話：切割刀法、受虐兒戰法

針對YouTuber「Andy老師」日前爆料YouTube頻道「眾量級CROWD」遭前女友張家寧一家人整碗捧走，張家寧昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。