「反正我跟Andy都是社畜」 Cheap翻譯家寧聲明5要點：都是they的錯

YouTuber「Andy老師」日前爆料他與前女友張家寧分手後一無所有，失去「眾量級」頻道，且遭張家人切割。家寧18日透過律師發布四大聲明，強調與Andy一樣對公司財務一無所知，遭外界質疑是在大動作切割媽媽。時常評論時事的網紅Cheap也針對家寧聲明進行「翻譯」，直言家寧的潛台詞是「反正我跟Andy都是領薪水的社畜」。

Cheap在臉書粉專以「家寧誠懇の道歉聲明」為題，寫下對家寧那份道歉聲明的理解，「頻道是我和Andy老師一起創的，但為了專心創作，決定找專業的曾淑惠女士來管錢，然後我媽不小心變成了董事長，反正我跟Andy都是領薪水的社畜」。

家寧在聲明中強調，雖然自己是公司董事、媽媽是董事長，但卻跟Andy一樣，對公司的財務狀況一無所知，而Cheap認為這個說法似乎想表明她自己和Andy是站在同一陣線的。

同時，家寧也解釋說自己曾經試圖要查帳，但怎麼查都沒結果。Cheap認為，家寧這麼做的動機不外乎「現在Andy既然已經炸鍋了，我就來表態一下『我完全理解他，我也支持公平分配』」。至於是怎樣的公平法，外界拭目以待。

Cheap更進一步指出，家寧身為公司監察人，卻自嘲監視力度「跟監視器貼膠帶差不多」，如今事件鬧大到全網關注，她決定聯手律師共同「研究一下」財務問題，但也暗示過程恐將曠日廢時，希望外界可以耐心等待。

對於外界質疑，家寧坦承這幾天內心極為痛苦，強調「我真的、真的、真的很受傷，但現在事情鬧這麼大，我也知道自己不能再裝死」，承諾將拍片公開說明。此外，她也透露早已開設新頻道「秘月期POPOO」，而且這次「完全不受母親控制」，希望能跟不愉快的過去劃清界線、重新出發。

最後，Cheap幫家寧的聲明總結出五大重點為：「1.不是我的錯，是they的錯；2.我啥都不知道；3.我真的很痛苦；4.我要重新開始了；5.到時候清算時，我也有一份喔」。