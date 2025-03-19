今急凍剩4度…還沒冷完？專家曝3月「最後一波」冷空氣時間

新竹關西今晨出現最低溫4.2度！受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻的雙重影響，今日至明日清晨，台灣各地天氣極為寒冷，特別是中部以北、東北部以及宜蘭、花蓮地區低溫現象最為明顯，部分地區氣溫更降至攝氏10度以下。此次冷氣團屬於乾冷型態，強度有機會達到寒流標準，提醒民眾做好禦寒措施，注意自身健康。

氣象專家林得恩表示，從明日白天起，強烈大陸冷氣團將逐漸減弱並遠離，氣溫也會慢慢回升。3月21日（週五）與3月22日（週六）期間，台灣各地白天天氣穩定，以晴到多雲為主。然而，由於受輻射冷卻影響，夜間與清晨氣溫下降明顯，早晚仍偏冷，西半部地區更需留意日夜溫差過大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄指出，根據最新模式模擬，3月21日（週五）至3月26日（下週三）各地將持續晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，整體氣溫逐日回暖。不過，週五至週日清晨部分平地仍可能出現10度以下的輻射冷卻低溫，民眾仍須留意保暖。此外，下週日起白天高溫可能回升至30度以上，甚至有「溫暖如夏」的感覺，但清晨氣溫仍低，部分地區日夜溫差可能達15度。

氣象模式預測顯示，下一波鋒面可能於3月27日（週四）或3月28日（週五）南下。目前歐洲模式預測鋒面影響時間較早，美國模式則稍晚一天，鋒面過後將伴隨本月最後一波冷空氣，但相關細節仍待進一步觀察。提醒民眾持續關注天氣變化，適時調整穿著與行程，以應對氣候變化帶來的影響。