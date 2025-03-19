快訊

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

「制服地圖」論文引發學倫討論 教部曾合辦活動掀爭議

新北大巨蛋最新設計圖曝光 劉和然：火車要開了

今急凍剩4度…還沒冷完？專家曝3月「最後一波」冷空氣時間

聯合新聞網／ 綜合報導
今日至明日清晨，臺灣各地天氣極為寒冷，特別是中部以北、東北部以及宜蘭、花蓮地區低溫現象最為明顯，部分地區氣溫更降至攝氏10度以下。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
今日至明日清晨，臺灣各地天氣極為寒冷，特別是中部以北、東北部以及宜蘭、花蓮地區低溫現象最為明顯，部分地區氣溫更降至攝氏10度以下。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

新竹關西今晨出現最低溫4.2度！受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻的雙重影響，今日至明日清晨，台灣各地天氣極為寒冷，特別是中部以北、東北部以及宜蘭、花蓮地區低溫現象最為明顯，部分地區氣溫更降至攝氏10度以下。此次冷氣團屬於乾冷型態，強度有機會達到寒流標準，提醒民眾做好禦寒措施，注意自身健康。

氣象專家林得恩表示，從明日白天起，強烈大陸冷氣團將逐漸減弱並遠離，氣溫也會慢慢回升。3月21日（週五）與3月22日（週六）期間，台灣各地白天天氣穩定，以晴到多雲為主。然而，由於受輻射冷卻影響，夜間與清晨氣溫下降明顯，早晚仍偏冷，西半部地區更需留意日夜溫差過大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄指出，根據最新模式模擬，3月21日（週五）至3月26日（下週三）各地將持續晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，整體氣溫逐日回暖。不過，週五至週日清晨部分平地仍可能出現10度以下的輻射冷卻低溫，民眾仍須留意保暖。此外，下週日起白天高溫可能回升至30度以上，甚至有「溫暖如夏」的感覺，但清晨氣溫仍低，部分地區日夜溫差可能達15度。

氣象模式預測顯示，下一波鋒面可能於3月27日（週四）或3月28日（週五）南下。目前歐洲模式預測鋒面影響時間較早，美國模式則稍晚一天，鋒面過後將伴隨本月最後一波冷空氣，但相關細節仍待進一步觀察。提醒民眾持續關注天氣變化，適時調整穿著與行程，以應對氣候變化帶來的影響。

天氣動態 寒流

延伸閱讀

更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

19日冷氣團或寒流南下 11縣市局部低溫10度以下

強烈大陸冷氣團來襲全台氣溫降 預計周四開始回暖

今晚更強冷空氣南下「恐達寒流」 轉乾冷低溫下探9度以下

相關新聞

暖心！捷運熱心男童主動扶陌生婆婆下車 同行父︰爸爸以你為榮

熱心助人，由小培養！台灣1名人父拍攝兒子乘搭捷運期間，主動幫手攙扶陌生婆婆下車，父親將影片上載至社交平台，大讚兒子主動幫助其他人，「真的很棒」、「爸爸以你為榮，愛你」。

台鐵爭考成甲等 交部要討論

台鐵公司化甫滿一周年，近期向交通部提報，希望向國家發展委員會爭取公司考成列甲等。不過交通部直言，台鐵公司掛牌首年虧損一三...

強烈冷氣團達標 吳德榮：明晨仍恐探4度低溫 下周熱如夏

今晨平地最低溫前3名為新竹關西4.2度、苗栗三灣4.7度、新北石碇5.9度；中央氣象署發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼...

「子宮比椰子大」裝滿鐵盆！台大名醫驚險接生 兩度劃刀才看見小孩

台大婦產科名醫施景中日前在臉書分享一名患有子宮腺肌症的懷孕婦女，生產過程相當驚險，由於子宮患有腺肌症讓外形「比椰子大上許多」，腹中的嬰兒在第二次劃刀後才順利出生。

影／合歡山飄3月雪持續下 積雪已逾11.5公分

受強烈大陸冷氣團及華南水氣東移影響，合歡山昨凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5...

張家寧聲明 林智群翻譯白話：切割刀法、受虐兒戰法

針對YouTuber「Andy老師」日前爆料YouTube頻道「眾量級CROWD」遭前女友張家寧一家人整碗捧走，張家寧昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。