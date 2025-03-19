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台北區個別醫院總額上路 健保署將嚴格檢視這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署台北業務組長李純馥說，「個別醫院總額」新制上路，將建構醫院關床、衝量、急診壅塞及開立藥物、檢驗檢查等各項監測指標，並會嚴格檢視每一件民眾申訴案件，並向相關醫療院所了解民眾為何不滿意的情形。本報資料照片
衛福部健保署台北業務組長李純馥說，「個別醫院總額」新制上路，將建構醫院關床、衝量、急診壅塞及開立藥物、檢驗檢查等各項監測指標，並會嚴格檢視每一件民眾申訴案件，並向相關醫療院所了解民眾為何不滿意的情形。本報資料照片

衛福部健保署今年推出「個別醫院總額」新制，位在台北市、新北市（台北區）的醫院將於7月正式上路，各醫院為因應新制，恐限縮周六、假日門診，或延後非緊急手術。為確保民眾就醫不受影響，衛福部健保署表示，新制上路後，將建構各項監測指標，隨時了解醫院收治病人的情形，其中特別重視民眾申訴會嚴格檢視每起案件，並會立即向相關醫院了解狀況。

衛福部健保署台北業務組長李純馥說，「個別醫院總額」新制上路，將建構醫院關床、衝量、急診壅塞及開立藥物、檢驗檢查等各項監測指標，隨時了解醫院收治病人及醫療處置等情形，然而，新制上路難免有陣痛期，醫院與民眾都需要適應。

李純馥說，健保署長石崇良站在病人角度思考推動「個別醫院總額」，一定會確保急重症及弱勢族群患者的就醫權益，台北區醫院上路後，當收到民眾申訴、怨言，健保署會盡速收納、紀錄，並會嚴格檢視每一件民眾申訴案件，並向相關醫療院所了解民眾為何不滿意的情形，若是制度問題會進行滾動式調整，但若發現是民眾不理性的狀況，也會還給醫院清白。

李純馥說，未來醫院醫師將更需要與病患多溝通，務必做好醫病共同決策，讓病人清楚後續的醫療處置，期望新制能促進民眾更重視健康，減少生病、看病機會，不需要重複就醫或檢驗檢查，達到民眾、醫院、健保三贏的情形，如已實施多年「個別醫院總額」的南區醫院點值沒有降低，醫院也有盈餘。

李純馥說，台灣的民眾都很有智慧，很有愛心，經由溝通、理解，特別是現在大家知道急診壅塞，也會自主選擇盡量不要到急診就醫，優先讓急重症病人獲得很好的治療。或許有很多民眾已經習慣到大醫院就醫，或熟悉原來的醫師不願意更換，因此建議大醫院應讓醫師到中小型醫院看診，建立民眾對中小型醫院的信心，醫師就可以再回到原醫院服務，有助於落實分級醫療。

台大醫院發言人陳彥元日前就表示，為因應「個別醫院總額」，將鼓勵台大門診量大的明星級醫師，多至癌醫分院、北護分院等分院開診，或盡量將病情穩定的輕症病人轉診到分院治療及追蹤。

健保署 衛福部 醫師

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